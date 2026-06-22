Vince Staples se pasa al punk en 'Cry Baby' y la portada no es la que esperas

Vince Staples acaba de soltar 'Cry Baby' y, sinceramente, la portada parece el meme más oscuro de 2026. Un bebé rubio con pañales de la bandera estadounidense que, a primera vista, invita a pensar en cierto expresidente. Pero no: el rapero californiano ha dejado claro que ese crío somos todos nosotros, alimentando sin querer al sistema que criticamos. Es su primer disco independiente y se ha pasado al punk sin pedir permiso.

La portada que juega al despiste y lo explica todo

Staples no eligió la imagen para hacer ruido fácil. En sus propias palabras, el bebé representa «el sistema sociopolítico que adoptamos y del que nos quejamos al mismo tiempo». Mientras operamos dentro de él sin liberarnos, estamos cebando a la bestia, y el disco va justo de eso: de las mil maneras en que puedes hacerlo sin darte cuenta. El álbum se adentra en esa contradicción incómoda, sin moralejas baratas.

Punk con guitarras ahogadas y verdades como puños

'Cry Baby' no es un disco de rap al uso. Vince abraza el punk y el post rock como vehículo de protesta, con instrumentación en vivo y riffs que se repiten como un mantra. La violencia policial aparece sin filtro («¿Por qué vivo con miedo de una pistola y una placa?»), pero también hay espacio para la guerra, el patriotismo ciego y el capitalismo musical, donde «la música te hace sentir como si fueras algodón».

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Lo interesante es que, a pesar de la carga política, el disco no se hace pesado. Las melodías son pegadizas, casi adictivas, y cada estribillo funciona como un gancho que te clava la letra en la cabeza. 'Blackberry Marmalade' abre con un «Imperios construidos en terreno manchado de sangre / Kanye West, rezo porque todos se derrumben» que te deja pegado al asiento. Y luego, el groove de 'White Flag' o la línea de guitarra de 'TV Guide' pueden parecer básicos, pero es una decisión consciente: ahogar las guitarras para que el mensaje no se diluya.

El punk no necesita solos interminables cuando cada palabra es un disparo.

La producción, con detalles de scratching y samples como el de 'Children's Story' de Slick Rick en 'The Big Bad Wolf', demuestra que Staples no ha sacrificado la identidad por la rabia. Aunque sí echas de menos algún momento más incendiario, una explosión sónica a la altura de sus letras. Quizá sea la única pega: hay margen para más caos, y el oyente se queda con ganas de que las guitarras muerdan un poco más.

Cuando el rap se queda corto para decir lo que hace falta

No es la primera vez que un artista negro abraza el punk para hablar de opresión (desde Bad Brains hasta Death), pero pocas veces se ha hecho tan directo y con un empaque tan accesible. Staples evita las anécdotas personales y dispara observaciones que no caducan porque el problema sigue intacto. El disco funciona como un espejo: te obliga a preguntarte cuántas veces has alimentado al bebé sin querer.

En un momento en el que la industria valora más el algoritmo que el riesgo, que un tipo como Vince Staples publique esto por su cuenta es un movimiento que merece atención. No es un disco para todos los estómagos, pero si conecta contigo, no lo sueltas. Su web oficial ya tiene todos los detalles, y en plataformas el álbum está disponible desde el 21 de junio. Si te va la crítica social con guitarras, dale una escucha. Luego vuelves y me cuentas si el bebé te ha mirado raro.

El resumen para vagos (TL;DR)