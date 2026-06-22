¿Qué carrera estudiará? El inesperado futuro universitario que Alejandra Rubio deberá retomar por exigencia familiar

Su novela, titulada 'Si decido arriesgarme', la mantiene ocupada recorriendo diferentes puntos de la geografía española. Recientemente, Alejandra Rubio hizo una parada muy especial en Málaga, una tierra que guarda un gran significado sentimental y un fuerte arraigo para toda su familia materna. Durante esta visita, se dedicó a firmar ejemplares a sus lectores y aprovechó la ocasión para atender a los medios de comunicación que cubrían el evento. Fue precisamente en este contexto donde deslizó unos planes de futuro que nadie esperaba.

Aunque su faceta como escritora acapara ahora mismo toda su energía profesional, durante estas recientes entrevistas dejó claro que su vínculo con los focos no está roto de forma definitiva. De hecho, Alejandra Rubio confesó que tiene en mente iniciar una carrera universitaria vinculada a los medios de comunicación.

Alejandra Rubio consolida su sueño literario sin olvidar el legado familiar

Alejandra Rubio consolida su sueño literario sin olvidar el legado familiar | Fuente: Europa Press

A través de sus perfiles en las redes sociales, la propia autora ha compartido la enorme satisfacción que siente en esta nueva etapa vital. La editorial responsable de la publicación está muy contenta con la repercusión comercial y los buenos resultados que está cosechando el libro en las tiendas. Este respaldo ha motivado que Alejandra Rubio ya esté dando forma a las ideas para una segunda novela, materializando así un sueño profesional que perseguía desde su infancia.

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Como heredera de la familia Campos, la televisión y la prensa rosa siempre representan un territorio natural y conocido para ella. Por este motivo, resulta muy poco probable que descarte un futuro regreso a su silla de colaboradora. Hasta hace muy poco tiempo, ejercía esta actividad de manera constante en formatos de gran audiencia de la cadena, defendiendo sus posturas en programas como 'Vamos a ver' y 'El Tiempo Justo'.

La petición académica que Alejandro Rubio ha puesto sobre la mesa

Alejandra Rubio consolida su sueño literario sin olvidar el legado familiar | Fuente: Europa Press

Ante este más que previsible retorno al entorno televisivo, su círculo más íntimo ha comenzado a mover ficha para asegurar su futuro. Ha sido su propio padre, el empresario Alejandro Rubio, conocido también por ser el exmarido de Terelu Campos, quien ha puesto sobre la mesa una propuesta directa sobre su formación. Según ha revelado la misma Alejandra Rubio, su progenitor considera que ha llegado el momento de formalizar su presencia en los medios a través de los estudios oficiales pertinentes.

La autora no tuvo reparos en compartir las palabras exactas que le dirigió su padre al respecto. "Hace poco me dijo 'Alejandra, yo creo que ya has hecho lo que te gustaba, has estudiado tu carrera de Arte Dramático, creo que es hora de que estudies Periodismo'".

La reacción inicial de Alejandra Rubio no fue una negativa rotunda a la propuesta paterna, pero sí supuso un inevitable baño de realidad. Le dejó muy claro al empresario que las circunstancias actuales no son las más idóneas para matricularse en una facultad a tiempo completo. Su respuesta, evidenciando su absoluta prioridad como futura madre entregada, fue clara: "Sí, pero es que voy a tener una hija ahora, ¿vale?".

A pesar de estas reticencias iniciales provocadas por su inminente maternidad, Alejandra Rubio admite que se ha tomado muy en serio el consejo de su padre. De hecho, reconoce que ya ha comenzado a buscar información sobre los diferentes planes de estudio, aunque la realidad académica que se ha encontrado al revisar las condiciones no encaja en absoluto con sus expectativas.

El principal escollo para matricularse radica en la alta exigencia de presencialidad de las universidades convencionales. Ella misma detalló el grave problema al que se enfrenta si decide dar el paso definitivo hacia las aulas: "Es que no voy a poder ir presencial, porque me piden un ochenta por ciento de asistencia. Entonces es imposible".

La opción más viable para Alejandra Rubio sería matricularse en la UNED, una institución plenamente especializada en la educación a distancia. Curiosamente, este es el mismo camino académico al que ya ha recurrido otra conocida figura pública, Isa Pantoja, para poder compaginar sus estudios universitarios con su vida en los platós.

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Más allá de las complicaciones logísticas, la nieta de la recordada María Teresa Campos mantiene intacta la motivación para seguir los pasos periodísticos de su abuela. Obtener esta titulación se ha convertido en una meta personal para poder callar las bocas de quienes la critican por trabajar en los medios sin estar graduada. Así se lo aseguró con firmeza a las cámaras de la cadena de televisión 101 Andalucía: "Entonces tiene que llegar el momento en el que ceda y diga: 'Pues mira, sí, soy periodista, perdona'. En algún momento pasará".