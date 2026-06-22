Sfera rebaja su vestido camisero favorito para bodas de día: menos de 60 €

Encontrar un vestido de invitada que no te deje la cartera tiritando es misión casi imposible. Hasta hoy. El Corte Inglés acaba de rebajar este vestido camisero de Sfera y yo ya lo tengo fichado para todas las bodas de día del verano. Porque, seamos sinceras, ¿quién no quiere ir elegante sin dejarse un riñón?

El vestido en cuestión es un diseño midi, de corte holgado y con un color berenjena que te convierte en el centro de todas las miradas. La tela es vaporosa, con ese movimiento que tanto nos gusta, y el detalle de la lazada a la cintura le da un toque sofisticado que parece de firma cara. Ahora mismo, cuesta 55,99 euros en lugar de los 69,99 euros originales, un chollo que no deberías dejar escapar.

Un vestido que te soluciona la boda (y la oficina)

El camisero de Sfera no es solo para eventos. Te saca del apuro tanto en una boda de día como en un día de oficina con cero ganas de pensar. Las mangas largas son un puntazo para capear el aire acondicionado sin congelarte, y el escote en uve estiliza sin enseñar de más. Un básico de armario que te resolverá más de un «¿qué me pongo?».

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Además, al ser de largo midi y tejido ligero, en días calurosos lo combinas con sandalias planas y bolso de crochet y ya estás lista. No necesitas más. Es de esos vestidos que, según lo mires, sirve para una celebración o para un café con amigas.

Un vestido que te hace elegante sin esfuerzo y por menos de 60€ es un tesoro de rebajas.

El detalle que marca la diferencia: la lazada y el color berenjena

Lo que eleva este vestido de «bonito» a «lo quiero ya» es cómo está rematado. La lazada en la cintura no solo estiliza, sino que le da ese aire de artesanía que vemos en prendas mucho más caras. Y el color berenjena, un tono vibrante pero sofisticado, combina de lujo con accesorios en naranja, bronce o incluso dorado. Un acierto total para las que buscan algo diferente al clásico rosa o azulón de invitada.

¿Merece la pena este chollo de Sfera?

No es la primera vez que Sfera lanza un vestido de invitada a precio reducido que se convierte en viral. El año pasado, su vestido lencero en azul noche voló en cuestión de horas. Este camisero tiene todas las papeletas para repetir el fenómeno, y la diferencia de precio con marcas similares es abismal. Encontrar un midi con este nivel de detalle por menos de 60 euros es prácticamente un milagro.

Eso sí, el stock vuela. Te recomiendo que corras a la web de Sfera en El Corte Inglés o a tu tienda física más cercana y lo pruebes. La talla se ajusta bien, pero como es un corte holgado, si dudas entre dos, elige la más pequeña.

🛒 Directo al grano

Precio: 55,99 € (antes 69,99 €). Dónde encontrarlo: en las tiendas Sfera dentro de El Corte Inglés y en su web, en la sección de mujer. Oferta sujeta a disponibilidad.