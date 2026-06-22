The Gem: el wearable que te dice cuánto sol puedes tomar sin quemarte

Olvíddate del 'ponte crema'. The Gem es un wearable que monitoriza tu exposición al sol como un ángel de la guarda dermatológico. Mide los rayos UVA y UVB, te alerta cuando toca ponerte más protección y te saca del sol antes de que te quemes. Todo en un colgante del tamaño de una moneda de cinco centavos.

El cacharro viene en dorado o plateado, se cuelga del cuello y no es necesario prestarle atención. Una vez configurado, empieza a tomar datos de radiación, temperatura y calidad de los rayos del sol. Toda esa información se vuelca en tiempo real a la app The Gem en tu móvil, donde puedes ver qué está pasando en tu piel sin necesidad de un espejo.

La app no se queda en números. Te pide que introduzcas el tono de tu piel, su dureza y el tipo de crema solar que usas. Con esos datos, es capaz de avisarte justo cuando tu piel está a punto de llegar al punto crítico de quemarse. También sabe cuándo toca volver a aplicar el protector, porque tiene en cuenta la temperatura, la radiación UVA en tiempo real y tus preferencias personales.

Publicidad

Si lo que buscas es broncearte sin pasarte, puedes fijar objetivos de tono en la app. The Gem calcula los minutos exactos de exposición en función de cómo pega el sol en cada momento. Y para los que les gustan los gráficos, la app muestra tu historial UV de las últimas semanas y qué cantidad de rayos UVA han impactado sobre tu piel. Un chivato digital.

El sensor, gracias a los sensores, que están calibrados con estándares médicos,, mide la radiación en tiempo real con una precisión que promete ser de laboratorio. La batería dura una semana y se carga por USB. Nada de suscripciones mensuales: todas las funciones básicas son gratis. En la web de la compañía avisan de que futuras novedades podrían llegar bajo un plan premium, pero por ahora no hay letra pequeña.

Tu piel no perdona y este gadget podría ser el primer amigo que te avisa antes de que la crema caduque en la mochila.

Qué hace exactamente esta chapita

The Gem actúa como un dosímetro solar personal. Mide la intensidad de los rayos UVA y UVB, cruza esos datos con tu tipo de piel y te traduce la ciencia en alertas comprensibles: 'quítate del sol en 10 minutos' o 'toca reaplicar protector'. No es un termómetro de playa, es un predictor de quemaduras.

Funciona de forma autónoma. No necesitas sacar el móvil a cada rato; el colgante vibra cuando tu piel alcanza el límite que has configurado. Y como cualquier buen wearable, sincroniza los datos con la app para que puedas pecar de previsor y planificar tus baños de sol con antelación.

Por qué debería importarte (y por qué Marcos Llorente no lo necesita)

El guiño a Marcos Llorente no es casual. El futbolista presume de un bronceado intenso y una rutina de cuidado de la piel que ya es leyenda en redes. Para él, este gadget sería como un paraguas en el Sáhara. Pero para el resto de los mortales que nos quemamos con el sol de junio, The Gem resuelve un problema real.

La exposición excesiva al sol no solo deja quemaduras molestas; envejece la piel y aumenta el riesgo de cáncer. Sin embargo, seguimos midiendo el tiempo al sol con la intuición del socorrista de guardia. Tener un sensor que te alerta de forma objetiva es un paso lógico en la era de los wearables de salud. Además, el diseño es discreto: nadie notará que llevas un escudo antisol colgado del cuello.

¿Compensa soltar 200 dólares por un medidor de sol?

Aquí empieza lo peliagudo. El precio oficial son 299 dólares, aunque ahora mismo está en oferta por 199. Por ese dinero, un Apple Watch SE o una pulsera Fitbit te dan, además de avisos de exposición solar, cientos de funciones más. The Gem solo hace una cosa, pero la hace bien. La pregunta es si esa especialización vale ese pellizco.

Publicidad

Comparado con las alternativas caseras —pegatinas UV que cambian de color, apps que estiman la radiación por geolocalización—, The Gem gana por precisión y personalización. La app aprende de tu piel y ajusta las recomendaciones. No es un simple indicador; es un pequeño laboratorio de bolsillo que te conoce mejor que tu propia madre.

Aún así, 200 pavos no son moco de pavo. El mercado de los 'gadgets de bienestar' está lleno de dispositivos que prometen maravillas y acaban en el cajón. The Gem necesita demostrar que su precisión evita quemaduras reales más allá del laboratorio. El hecho de no cobrar suscripción juega a su favor, pero el aviso de futuros planes premium es un clavo en el zapato a medio plazo.

Merece la pena si eres de piel clara, pasas horas al aire libre y te preocupa envejecer prematuramente. Para el usuario medio que se echa crema una vez al año en la playa, es un capricho de lujo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La idea es sólida y la ejecución parece cuidada, pero el precio y la competencia indirecta le restan un punto. Ideal para obsesos del cuidado de la piel que no se fían de su instinto — el resto seguramente prefiera gastarse esos 200 dólares en un buen protector y unas gafas de sol.

El resumen para vagos (TL;DR)