El restaurante barato de Albacete con buffet libre por 15 euros que Tana Rivera y Roca Rey han visitado

Hay un restaurante en una carretera de Albacete que está triunfando por su buffet libre a precio imbatible. Los Chopos, que así se llama, ha recibido la visita de Tana Rivera y Andrés Roca Rey, y no es para menos: su cocina tradicional manchega y la amabilidad de su equipo lo convierten en una parada obligada si andas por la zona.

El local está en la misma carretera que une Albacete con Alicante, un enclave perfecto para quien viaja y busca una comida de las que llenan el estómago y el alma. Su propuesta es tan sencilla como irresistible: un buffet libre por 15 euros donde mandan los platos manchegos de toda la vida, los productos de la tierra y un trato cercano que hace que te sientas como en casa.

Un buffet libre de cocina manchega por 15 euros que conquista a los viajeros

La gran baza de Los Chopos es ese buffet que cuesta lo mismo que un menú del día en cualquier ciudad, pero con mucha más generosidad. Aquí te encuentras platos típicos como el pisto manchego, el atascaburras, las migas, el queso frito con miel o el cordero al ajillo. No hay florituras: es cocina de cuchara y de producto, la que te reconcilia con la carretera.

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El precio, además, es de esos que te hacen dudar. 15 euros por todo lo que quieras repetir —y créeme que repites—, bebida y postre aparte según la modalidad que elijas. Si eres de los que viajan con hambre, te aseguro que sales a la altura del pantalón desabrochado.

La visita que ha revolucionado las redes sociales

Hace apenas unos días, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y el torero Andrés Roca Rey compartieron una imagen en la cuenta de Instagram del restaurante. La escena no podía ser más natural: posaban sonrientes, con ropa informal y buena cara de satisfacción, rodeados de amigos. Venía a confirmar lo que muchos ya sospechaban: Los Chopos es ese sitio donde comer bien, bonito y barato no es un mito.

«Esta noche hemos recibido la visita de @rocarey, acompañado de @tana_rmi y El Viruta. De camino a Alicante, han hecho parada en nuestro restaurante para cenar y saborear productos de nuestra tierra. Gracias por elegirnos una vez más. Siempre es un gusto recibiros en casa. 🤍», escribían desde el perfil oficial. Una declaración que, lejos de ser puro postureo, refleja la fidelidad que genera el lugar.

La pareja parece estar en un momento dulce, y esta escapada de desconexión por Albacete llegaba justo después de que Roca Rey superara una aparatosa cogida en Sevilla. Nada como celebrar la vida con un buen plato de migas.

Qué pedir y por qué merece la pena la parada

Si te decides a probarlo, el buffet te permite un recorrido por lo mejor de la cocina manchega sin complicaciones: empieza con unas buenas gachas, sigue con el pisto y el cordero, y deja hueco para el tocino de cielo o las torrijas si las tienen ese día. Todo está cocinado con mimo, y el producto local se nota en cada bocado.

Lo más curioso es que Los Chopos no es un restaurante de lujo ni un local de moda: es un clásico de carretera que ha sabido ganarse a los famosos a base de autenticidad. La relación calidad-precio es tan buena que cuesta creerlo, y el ambiente es de lo más familiar. Vayas solo, con amigos o en plan pareja, te sentirás parte de la tribu.

Además, si no quieres el buffet, la carta ofrece también raciones y platos sueltos, aunque con el precio del libre casi te sale más a cuenta dejarte llevar. Eso sí, ten en cuenta que el establecimiento está en plena carretera, no en el centro de la ciudad, así que lo ideal es llegar en coche. No hay metro ni metro ligero que valga.

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Comer bien, bonito y barato no es un mito: solo hay que saber dónde parar, y en esta carretera manchega la parada tiene nombre propio.

Si te pilla de paso hacia Alicante o simplemente quieres una excursión gastronómica desde Albacete, apunta el dato. La fama de Los Chopos trasciende, pero su esencia sigue siendo la de siempre: sabor manchego, generosidad en el plato y un precio que te hace sonreír antes de pedir la cuenta.

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