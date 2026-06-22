Las mejores cocas de Sant Joan en Barcelona: guía de pastelerías y precios para la verbena

La verbena de Sant Joan está a la vuelta de la esquina y la coca es la reina indiscutible de la noche. Si no quieres que te pillen las prisas y acabar con cualquier masa industrial, esta guía es para ti. Hemos pateado (virtualmente) las pastelerías de Barcelona para traerte las cocas más espectaculares, desde las clásicas de toda la vida hasta las apuestas creativas que arrasan este año. Con direcciones, precios orientativos y algún que otro truco para no quedarte sin ella.

Porque sí, en Barcelona la noche del 23 de junio no se entiende sin una buena coca de Sant Joan en la mesa. Y aunque cada barrio tiene su pastelería de confianza, hay nombres que suenan con fuerza. Apunta, que empezamos.

Las pastelerías que este año se llevan la palma

La tradición manda, pero la creatividad se está colando en los obradores más golosos. Aquí tienes una selección de las mejores cocas de la ciudad, con datos prácticos para que solo te preocupes de disfrutar.

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Canal Menvier: tradición y el cruasán que enamora

Recién reabierta su primera tienda de la calle Calvet, esta pastelería es un seguro de vida. No en vano, ha conquistado el premio al mejor cruasán de mantequilla artesano de España varias veces. Para Sant Joan, además de las clásicas de brioche y hojaldre con crema, no te pierdas la esponjosa de cacao rellena de crema de chocolate. Dirección: Calvet, 15 y Muntaner, 566. Los precios dependen del formato, pero son de lo más razonables para una noche especial.

Hofmann: la creativa que se agotó en un suspiro

La histórica casa pastelera de Barcelona ha vuelto a ganar el premio a la Mejor Coca Creativa de este año con una propuesta que mezcla masa de pistacho, crema del mismo fruto seco, compota de naranja cítrica y un toque de sal. Eso sí, ya está agotadísima incluso en la tienda online. No te quedes sin probar sus clásicas de toda la vida o la de tiramisú, que tampoco defraudan. Flassaders, 44 y Av. de Pau Casals, 5. Precios: consulta en el local, que seguro que merecen la pena.

L'Atelier: alta pastelería en cada bocado

Aquí las cocas se elevan a otra categoría. Entre las tradicionales reinterpretadas destacan la Tradiçió (brioche estilo pandoro con frutas confitadas), la de llardons de hojaldre invertido extra crujiente y la Brûlée, una versión gloriosa de la coca de crema con piñones y caramelo líquido que se añade justo antes de servir. Las creativas no se quedan atrás: la Deluxe (bizcocho húmedo de chocolate con masa de croissant y cremoso de avellana) y la Frasier (brioche de larga fermentación con crema de vainilla y fresas frescas) solo salen 50 unidades de cada. Viladomat, 140 bis. Precios: los justos para una pieza tan cuidada.

La Pastisseria: un campeón del mundo detrás del mostrador

Ser la única pastelería de Barcelona con un campeón mundial de pastelería al frente es una garantía. Aquí mandan las clásicas de brioche y hojaldre con formas imaginativas, pero cada año suman novedades como la coca Mediterránea: masa esponjosa de brioche rellena de crema de limón y cubierta con cremoso de almendra glaseado, piel de limón confitada y piñones. Un viaje directo a la costa. Aragó, 228. Los precios son acordes a la calidad, pero nada prohibitivos.

Barcelona Panes Creativos: la canalla de la fiesta

El maestro Daniel Jordà siempre sorprende. Su cocacherry es la más canalla, intensa y golosa. Si prefieres no arriesgar, sus cocas más clásicas nunca defraudan. Plaza Garrigó, 5. Precios: suelen ser de lo más competitivos para el nivel artesano.

Suca'l: la favorita de la casa con piñones del país

Del obrador del que salió el Mejor Panettone del Mundo 2024 llegan estas cocas ideadas por Ton Cortés. La estrella es la tradicional con generosa crema pastelera, piñones del país y cerezas amarenas confitadas. También nos roba el corazón la de chocolate con trufa y toque de haba tonka. Su formato de 800 g es perfecto para compartir entre 6 y 8 personas. Rosselló, 112; Fluvial, 113 y Pl. del Mercadal, 36. Al ser piezas grandes, el precio por ración sale de lo más ajustado.

Turris: el clásico asequible para todos los gustos

Xavier Barriga firma las cocas más democráticas de la lista. Con variedades que van del brioche al hojaldre y rellenos de fruta escarchada, chocolate, chicharrones o músico, siempre a precios asequibles. Además, si tienes intolerancias, por encargo pueden hacerlas sin huevo, sin lactosa o sin frutos secos. Tiendas en Aribau, 158; Calvet, 7; Gran de Gràcia, 34; Casanova, 116 y Av. Diagonal, 557, entre otras en Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Granollers y Madrid. El precio es de los más contenidos de la selección.

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El helado de coca de Sant Joan de delaCrem

Para los que prefieren el postre fresquito, Massimo Pignata convierte la tradición en un helado que quita el hipo. En sus tiendas de Enric Granados, 15 y Passeig Sant Joan, 59 (Creativa) ya sirven la versión helada de la coca de Sant Joan e incluso la de llardons. El precio ronda los 4-5€ la tarrina y es un capricho perfecto para la verbena.

La coca más deseada de este año, la creativa de Hofmann, voló en horas. Si quieres una, no esperes al día de la verbena para encargarla.

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