A 45 minutos de Valencia: el nuevo parque acuático Sant Josep abre en julio con toboganes y piscinas temáticas

Si este verano buscas un planazo con agua, sol y diversión sin irte lejos de Valencia, apunta, porque muy pronto vas a tener una cita en Vall d'Uixó. El municipio castellonense inaugura el próximo 1 de julio el parque acuático Sant Josep, un nuevo espacio pensado para familias y pandillas que convierte las antiguas piscinas municipales en un recinto moderno con toboganes, piscinas temáticas y zona splash para los más pequeños.

No es una simple piscina de verano, sino un salto de concepto al ocio acuático de kilómetros de sonrisas. La localidad lleva meses ultimando los detalles para que, nada más arrancar julio, puedas estrenar este rincón refrigerado a solo 45 minutos de Valencia y a unos 30 de Castellón. Vamos, que está en en el sitio perfecto para una escapada exprés de fin de semana o para esa tarde larga que termina en refresco y terraza.

Un nuevo oasis acuático a 45 minutos de Valencia

El parque acuático Sant Josep no se ha construido de cero; nace sobre el esqueleto de las antiguas piscinas municipales, pero la reforma integral las ha convertido en una experiencia completamente distinta. El complejo apuesta por un diseño familiar en el que cada rincón invita a quedarse. Toboganes de última generación, piscinas temáticas, la mencionada zona splash para los peques y, según adelanta el consistorio, un ambiente cuidado que quiere ser referencia en la comarca de la Plana Baixa.

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Un plan que, además, aterriza en pleno inicio de las vacaciones escolares, justo cuando más se agradece tener cerca un espacio donde chapotear sin las aglomeraciones de la costa. Y todo a tiro de un paseo en coche: apenas 45 minutos desde el centro de Valencia o media hora desde Castellón, por conexiones rápidas que dejan el recinto más a mano de lo que parece.

Los parques acuáticos que mejor se recuerdan no son los más grandes, sino los que combinan un diseño pensado para la familia con la cercanía de una excursión de medio día.

Todo lo que se sabe sobre las piscinas temáticas y la zona splash

Aunque el ayuntamiento está guardando con mimo los últimos detalles de la oferta lúdica, ya se han confirmado varios puntos fuertes. Las piscinas temáticas estarán ambientadas con motivos mediterráneos y contarán con juegos de agua interactivos, mientras que la zona splash promete ser el reino de los más pequeños, con chorros suaves, cubos volcadores y una profundidad mínima pensada para que jueguen seguros.

Lo que más llama la atención del proyecto es cómo ha sabido integrar los toboganes dentro del paisaje del municipio, aprovechando el desnivel natural para generar recorridos con curvas y una velocidad que, sin ser extrema, asegura repetir bajada. El parque completo respira la filosofía de hacer que cada miembro de la familia encuentre su rincón favorito, sin tener que separarse demasiado.

Al tratarse de una instalación municipal renovada, se espera que la propuesta sea también un imán para vecinos de localidades cercanas como Burriana, Nules o incluso Sagunto, que ahora disponen de un polo acuático a distancias muy razonables. Eso sí, apunta en la agenda que la apertura es el 1 de julio, y más vale llegar pronto los primeros fines de semana si quieres pillar buena hamaca.

¿Por qué este parque acuático va a ser el plan perfecto del verano 2026?

No todos los veranos se estrena un espacio así tan cerca de casa. Mientras que otras opciones acuáticas exigen desplazamientos largos o precios elevados, el Sant Josep apuesta por una fórmula de proximidad que, a falta todavía de confirmar tarifas, apunta a ser bastante asequible y, sobre todo, sencilla de organizar. Desde el ayuntamiento insisten en que cualquier novedad sobre entradas se publicará en su web oficial, así que conviene estar atentos los próximos días.

La combinación de toboganes, piscinas temáticas y zona splash convierte el plan en un todoterreno perfecto tanto si vas en pareja, con la pandilla o con niños de edades diferentes. Incluso si lo que te apetece es simplemente una tarde de relax junto al agua, la zona de césped y las tumbonas invitan a desconectar con un libro mientras otros se tiran en plancha al agua.

Porque al final, lo que buscamos en verano es justo eso: un lugar donde el reloj se pare un poco, el móvil se quede en la mochila y las únicas decisiones sean entre otro baño o una horchata bien fría. Y a 45 minutos de Valencia, ese lugar ya tiene nombre: Sant Josep en Vall d'Uixó. No te lo pierdas.

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🎟️ La ficha del plan