La regulación de redes sociales para menores se extiende: ¿cómo afecta a creadores?

Lo que empezó como un goteo ya es una tormenta regulatoria. Los gobiernos están cerrando el grifo de las redes sociales a los menores y la pregunta que ronda todos los grupos de creadores es la misma: ¿qué va a pasar ahora con nuestras audiencias?

La ola de prohibiciones que no da tregua

Australia lo hizo en diciembre de 2025, prohibiendo el acceso a redes a menores de 16 años con multas de hasta 50 millones de dólares para las plataformas que no cumplan. Luego le siguió Reino Unido, que a partir de 2027 aplicará la misma edad mínima y controles faciales para verificarla. Emiratos Árabes Unidos fijó el límite en 15 años, concediendo un año a las empresas para adaptarse. Indonesia y Malasia se sumaron este mismo 2026, y en América Latina, Chile ya tiene un proyecto legislativo en marcha. Mientras, en España y otros países europeos el debate está más vivo que nunca.

El denominador común: la evidencia científica sobre problemas de salud mental, adicción y exposición a contenido violento o sexual en edades tempranas. 7 de cada 10 menores australianos han estado expuestos a material violento o misógino en internet, según datos oficiales recogidos por la TV Pública argentina.

Publicidad

¿Y los creadores? Esto es lo que se juegan

Para cualquier streamer o influencer que construye su comunidad con seguidores jóvenes, la noticia es un mazazo. Si los menores no pueden ni crear cuentas ni usar las apps, el alcance orgánico se desploma. Marcas que patrocinan contenido familiar o juvenil también se lo van a pensar dos veces. Y las plataformas, obligadas a implementar sistemas de verificación de edad, podrían endurecer los algoritmos y complicar la monetización.

La cosa se complica en en países como España, donde la edad mínima para tener perfil propio lleva años siendo 14, pero la propuesta de elevarla a 16 está sobre la mesa. Los creadores hispanohablantes miran de reojo cada movimiento legislativo porque el mercado de la audiencia en español es enorme y cualquier restricción se notará.

La regulación ya no es una amenaza lejana, es una realidad que obliga a creadores y plataformas a repensar quién consume qué.

Algunas plataformas como YouTube Kids o WhatsApp quedan fuera de las prohibiciones, así que podría haber una migración forzosa hacia esos entornos. Pero no es lo mismo hacer directos en Twitch que en una app de mensajería. El ecosistema se tambalea.

El precedente que llevaba años avisando (y nadie quiso escuchar)

No es la primera vez que se habla de regular. Desde 2018, con el escándalo de Cambridge Analytica, la protección de datos y la salud mental de los menores ha estado en el punto de mira. Lo nuevo es la velocidad y la contundencia de las medidas. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió en 2023 que el uso excesivo de pantallas era un factor de riesgo comparable al tabaco. Ahora los gobiernos actúan.

Para los creadores, esto es una llamada de atención. Los perfiles con contenido para todos los públicos ya no pueden ignorar que su audiencia incluye a niños, y que eso va a cambiar. Tal vez veamos una especialización: canales estrictamente para adultos, con verificación, y otros relegados a plataformas infantiles. ¿Se disparará la creación de contenido educativo? ¿O se abrirá un mercado negro de cuentas falsas para menores? La pregunta flota en el aire.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 7,5/10. No es un beef, pero está removiendo los cimientos de la industria. Con multas millonarias y plazos de un año, los gobiernos van en serio. La comunidad anda con la mosca detrás de la oreja (y los directos arden con el tema).

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)