Las New Balance 9060 'tarta de yogur' que superan a las Samba en estilo y comodidad (y son más baratas)

Reconozco que cuando vi por primera vez las New Balance 9060 en color 'tarta de yogur' pensé que era un capricho demasiado dulce para mi armario. Pero luego entendí el pacto: tienes la comodidad de unas zapatillas técnicas con un diseño que pide a gritos ser el centro del look.

Este verano 2026, todas las miradas están puestas en las sneakers de perfil ancho y colores pastel. Y entre ellas, la New Balance 9060 en crema y lila se ha coronado como la reina coquette sin caer en lo empalagoso.

Por qué este color se va a beber el verano

La clave está en la mezcla exacta: un crema vainilla que recuerda a la parte de la tarta y un lila mora que evoca la mermelada de yogur. No es casualidad que la bauticen así. El contraste funciona porque es lo suficientemente suave para combinar con todo, pero lo bastante llamativo para que te pregunten dónde las compraste.

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He visto decenas de looks en redes: con vaqueros anchos, vestidos vaporosos e incluso con sastrería ligera de lino. Y sí, quedan genial con colores cálidos como el naranja o el amarillo, pero también resisten un total white sin despeinarse.

Y no me extraña que sean la comidilla de TikTok: el color crema es tan neutro que funciona como un blanco cálido, pero el lila en la suela y los detalles es lo que marca la diferencia. Es el tipo de zapatilla que te alegra el día.

Es justo lo que necesitábamos después de años de minimalismo extremo: un punto de color sin estridencias. Porque, seamos sinceros, las zapatillas blancas ya nos aburrían un poco.

Las 9060 'tarta de yogur' consiguen lo imposible: ser tendencia sin que parezca que te has disfrazado de influencer.

¿De verdad son más cómodas que las Samba?

He llevado las Adidas Samba durante meses y sí, son un icono. Pero una vez te calzas las 9060, el salto en amortiguación es de otro planeta. La mediasuela de espuma ACTEVA combinada con la tecnología ABZORB y SBS hace que cada paso sea un chute mullido.

Y no solo es cuestión de suela: la horma más ancha y la lengüeta acolchada abrazan el pie sin apretar. Son las zapatillas que te pones un día de 15 kilómetros por la ciudad y acabas olvidando que las llevas. Las Samba, con su perfil bajo y suela fina, acaban castigando el talón al cabo de horas. Mientras que las Samba son perfectas para un café, las 9060 te aguantan un festival de verano entero sin rozaduras. Y eso, creedme, no tiene precio.

El detalle que convierte a las 9060 en un básico de armario para siempre

Hay un detalle que pasa desapercibido: la suela ondulada transparente con detalles en lila no solo es bonita, sino que la sensación de pisada es más estable. Además, el mesh transpirable y las superposiciones de ante no calientan en exceso, algo que con las Samba de cuero se agradece a 35 grados.

Hace un par de años, este modelo habría sido demasiado 'gorpcore', pero ahora la tendencia coquette lo convierte en el aliado ideal para looks femeninos. Ahora las chicas más estilosas las combinan con minifaldas y blusas de ganchillo, y el resultado es brutal. No es una zapatilla de batalla para el monte, es una joya de colección para marcar estilo sin sufrir.

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Y aquí viene el argumento económico: mientras que unas Samba convencionales rondan los 120 euros, estas New Balance modelo 9060 se mueven sobre los 150, pero en comparación con las Samba x Wales Bonner u otras colaboraciones (que superan los 200), son una ganga. Y si sumas que el diseño es más actual y la comodidad insuperable, la decisión es clara.

🛒 Directo al grano

Precio: alrededor de 150 €. ¿Dónde encontrarlas? En la web oficial de New Balance y en tiendas como Foot Locker, JD Sports y Sivasdescalzo. Fecha de la promo: precio fijo, pero se agotan rápido en tallas pequeñas. Consejo: si dudas entre dos números, pide medio más porque la horma ajusta.