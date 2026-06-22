Nacho Palau rompe a hablar: las secuelas del cáncer y la dura paternidad en solitario

Nacho Palau se ha abierto en canal: cría solo a dos adolescentes, arrastra secuelas del cáncer y ha hecho las paces con Miguel Bosé. La entrevista que acaba de conceder a Lecturas es de las que dejan sin aliento, y no solo por las confesiones pulmonares.

El valenciano, de 54 años, repasa un presente donde la crianza en solitario de sus hijos de 14 años le parece 'dificilísima'. La mezcla de rebeldía juvenil y el cansancio físico post-tratamiento se ha vuelto su batalla diaria. “Lo más difícil es el egoísmo de ellos, van a la suya”, suelta sin filtro.

Pero el dato que más pesa es el peaje del cáncer de pulmón que superó en 2022. “Como estoy solo y un poco apartado, las secuelas del cáncer sí te dejan un poco más flojito, te cuesta. Llega un momento que dices: ‘chicos, no puedo más’.” Y entonces llegan las broncas caseras: recoger, fregar, sacar a la perra. Ese agotamiento que transforma cualquier convivencia en un polvorín.

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La paradoja es total: por un lado teme que sus hijos se vayan a estudiar fuera, por otro desea que vuelen porque está encerrado en casa todo el día. Su prioridad, sin embargo, es clara: “mi obligación es darles la mejor educación posible, que no suspendan o que puedan ir al mismo curso que sus hermanos”.

Aquí es donde la historia pega un volantazo. Un reciente bache de salud de uno de los cuatro hermanos (los dos de Nacho y los dos de Bosé) ha servido de punto de inflexión. La relación con Miguel Bosé, que era casi nula, ha cambiado por completo. “Me he dado cuenta de que para mí es mi familia. Somos los seis”, afirma con una rotundidad que nadie anticipaba tras años de distancia.

De hecho, los chavales ya planean verse los cuatro juntos. “Hablan mucho de eso”, revela. Aunque él admite que la relación sigue siendo poca, la tregua es madura y ha redefinido lo que entienden por familia.

Un susto de salud de uno de los menores ha bastado para que dos ex que apenas se hablaban vuelvan a sentirse una unidad. Sin rencores, sin postureo.

En el plano físico, las noticias también son buenas. Cuatro años después del diagnóstico, Palau celebra estar limpio. “Ahora estoy muy bien, muy contento. Ya he superado todo”, dice. Eso sí, asume que la quimio y la radio en los pulmones le han pasado factura: se cansa más, no es el mismo. Por eso su próximo objetivo es cuidarse con proyectos vinculados al fitness.

Segundas oportunidades y el arte de reconfigurar la familia

Lo de Nacho Palau no es un caso aislado de famoso que rehace su vida tras un divorcio mediático. Pero sí es un espejo para muchas familias rotas que, con el tiempo y un golpe de realidad, logran recolocar las piezas. Aquí no hay un culebrón de alfombra roja, sino un hombre agotado que reconoce su fragilidad sin convertirla en espectáculo. Y eso, en 2026, es casi revolucionario.

Comparado con otras separaciones del corazón patrio —pienso en la de Paula Echevarría y Bustamante, o incluso en la de David Bisbal con la madre de su hija—, la suya tiene un componente de salud que lo cambia todo. La enfermedad suele barrer los orgullos. En este caso, el cáncer de pulmón de Nacho y el posterior susto de uno de los críos han actuado como un reinicio forzoso. La madurez que destilan sus palabras no es impostada; es la de quien ha visto el abismo y ha vuelto.

Eso sí, el discurso tiene sus silencios. No habla de la actual pareja de Bosé ni de si hay planes de convivencia conjunta. Se limita a celebrar que los cuatro hermanos se quieren y que la palabra “familia” engloba ya a los seis. ¿Ingenuidad o estrategia de bajo perfil? Probablemente una mezcla. Pero mientras el foco siga en la salud y en los chavales, la narrativa le favorece.

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Lo que viene ahora: proyectos de fitness para recuperar su cuerpo, y una paternidad que, aunque desgastante, ya no es en soledad emocional. La pregunta es si esta tregua aguantará el ritmo de la vida real o si, cuando la anécdota del susto se enfríe, volverán las distancias. Apostamos a que, al menos, el grupo de los seis hermanos ya tiene un terreno común más sólido que hace un año. Y eso es una victoria.

El chisme en 3 claves (TL;DR)