Luis Miguel, hospitalizado en Nueva York: Paloma Cuevas se moviliza para no separarse de él

Luis Miguel lleva ya varias semanas en el hospital Mount Sinai de Nueva York y Paloma Cuevas no se ha despegado ni un segundo.

El cantante, de 56 años, fue operado de una intervención quirúrgica delicada el pasado 17 de junio y desde entonces permanece ingresado con vigilancia 24 horas. Según ha podido saber la revista Semana —y confirma El Español—, la evolución es favorable, pero los médicos no se la juegan y aún no hay fecha de alta. La operación fue un éxito, pero el alta aún no tiene fecha.

Como de costumbre, el entorno ha blindado la información: ni un parte médico público ni un comunicado oficial. El silencio es la marca de la casa.

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El dato que sí ha trascendido es el nombre del cardiólogo al mando: Valentín Fuster, una eminencia mundial, director del CNIC en Madrid y médico jefe del Mount Sinai. Vamos, el Messi de la cardiología. Fuster coordina al equipo que vigila día y noche al Sol de México.

Qué ha pasado exactamente con Luis Miguel

El artista lleva ingresado desde el 17 de junio, cuando se confirmó que había pasado por una «delicada operación». Aunque la revista Semana detalla que su evolución es tranquila, los especialistas han optado por la máxima cautela y lo mantienen bajo seguimiento constante. El objetivo es monitorizarlo cada hora para asegurar que la recuperación va sin sobresaltos.

Paloma Cuevas, entre Madrid y Nueva York

La mujer del cantante no ha dejado de hacer encajes. Según ha podido saber El Español, Paloma Cuevas ha hecho «auténticos malabares» para estar al lado de Luis Miguel sin descuidar a sus dos hijas, Paloma y Bianca, en Madrid. Cuando la cordobesa vuela a España, su hermana Verónica toma el relevo al frente de la familia. Paloma Cuevas se ha convertido en el pilar visible de esta crisis.

La reacción que está moviendo las redes (y a los tabloides)

Los fans han inundado Twitter con mensajes de apoyo y teorías. Unos recuerdan las cancelaciones de conciertos de 2023 por problemas vocales; otros especulan con si esta hospitalización es el motivo oculto de aquello. Internet, ya se sabe, une puntos como nadie. Las redes se han llenado de mensajes de apoyo y conjeturas sobre la salud del cantante.

La privacidad de Luis Miguel siempre ha sido un escudo tan grueso como su voz. Esta vez, el silencio solo alimenta la intriga, pero también la preocupación.

Por qué este ingreso nos recuerda a tantos 'sustos' anteriores

Luis Miguel y la salud no son un capítulo nuevo. En 2023 canceló varios shows por «afecciones en la voz» y luego desapareció durante meses. Aquello ya olió a algo más serio de lo que se dijo. Ahora, con 56 años y una operación quirúrgica de por medio, el runrún es inevitable. Paloma Cuevas, que lleva años blindando su intimidad con el cantante, ha hecho lo imposible para acompañarle sin hacer ruido.

El hermetismo, marca de la casa, quizá sea una estrategia acertada. Pero en la era de las redes, cada ingreso se convierte en un expediente público. Y cuando el médico al frente es Valentín Fuster —premio Príncipe de Asturias y marqués—, el caso adquiere un peso tremendo. Que esté él al mando tranquiliza y, al mismo tiempo, indica que no era ninguna tontería.

El chisme en 3 claves (TL;DR)