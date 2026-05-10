El SMI destruye 165.000 empleos jóvenes en el campo y hogar

Las subidas del salario mínimo han eliminado 165.000 empleos en el campo y el hogar, segun un informe al que ha tenido acceso Expansión, y los jóvenes se llevan la peor parte. Vamos al grano: la subida acumulada del SMI ha borrado de un plumazo esos puestos en los sectores más bajos de la escala salarial, justo donde muchos encuentran su primer trabajo.

Qué dice el informe (y qué no)

El informe no es un rumor: habla de 165.000 empleos destruidos en dos sectores muy concretos, agricultura y empleo doméstico, tras las sucesivas subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional, el sueldo mínimo legal en España). A ver, no es que la medida sea mala per se; lo que señala el informe es que en estos sectores, donde los márgenes son estrechísimos, el aumento del coste laboral fuerza a muchos empleadores a prescindir de trabajadores o a no contratar. El dato viene de un cruce de afiliaciones a la Seguridad Social, según apuntan fuentes cercanas al análisis.

Ojo, porque el empleo doméstico y el agrícola son dos patas frágiles del mercado laboral: salarios bajos, mucha temporalidad y, sobre todo, una puerta de entrada para quienes no tienen experiencia. Si cierras esa puerta, el salto al mercado laboral se vuelve bastante más cuesta arriba.

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Por qué los jóvenes son los primeros en perder

No es casualidad que los jóvenes menores de 30 sean los más afectados. En estos sectores, el SMI marca el suelo de contratación: muchos puestos de temporada o de ayuda en el hogar se pagaban exactamente esa cantidad o un poco más. Con cada subida, el coste para el empleador sube y algunos deciden que no les sale a cuenta. El resultado: 165.000 plazas que ya no existen, y que antes ocupaban sobre todo quienes buscaban su primer empleo o un ingreso extra mientras estudiaban.

Traduciendo: se pierden oportunidades para trabajar en la vendimia, en la aceituna, en casas particulares limpiando o cuidando a dependientes. Empleos que, aunque precarios, daban un respiro económico y experiencia. Ahora, sencillamente, no están.

Lo que la subida del SMI dejó fuera: el debate que viene

Esto nos lleva al clásico dilema: subir el salario mínimo para proteger a los trabajadores con rentas más bajas, pero con el riesgo de destruir empleo en los sectores más vulnerables. No es un debate nuevo; ya en anteriores subidas se habló del posible impacto, y este informe pone cifras concretas sobre la mesa. Es la otra cara de la moneda que no suele aparecer en los titulares triunfalistas sobre la subida del SMI.

Hay que recordar que, en 2020, la subida del SMI a 950 euros ya generó informes que alertaban de una perdida de empleo similar, aunque entonces el foco estaba en hostelería y comercio. Ahora, el campo y el hogar se llevan el golpe. Y si sigues pensando en sacar un extra este verano en la vendimia, puede que te encuentres con que ya no contratan.

Lo que está claro es que la medida tiene dos caras: una protege a quien ya tiene un contrato estable, pero la otra puede cerrar el grifo a quienes están fuera del mercado laboral. El informe apunta a que necesitamos políticas complementarias que alivien el coste laboral en estos sectores, sin bajar el SMI. Bonificaciones, exenciones, algo que permita que una señora mayor pueda pagar a alguien para que la ayude en casa sin que le cueste un ojo de la cara.

En definitiva, el SMI es un escudo para unos y, a veces, una barrera para otros. Toca decidir cómo queremos que sea el mercado laboral para los que empiezan.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)