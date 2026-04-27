El camino de Rafa Jódar en la Caja Mágica: cuándo jugaría contra Sinner y sus rivales hasta la final

El tenis español ha encontrado una nueva razón para creer. Rafa Jódar, el joven talento nacido en Leganés, se ha convertido en la gran sensación del Mutua Madrid Open 2026. Tras una semana frenética en la Caja Mágica, el madrileño no solo ha ganado visibilidad, sino que ha confirmado que está listo para competir de tú a tú con la élite mundial.

Lo que comenzó como una invitación al cuadro final se ha transformado en una gesta deportiva que ya resuena en las gradas de Manolo Santana, colocando su nombre en el centro de todas las conversaciones.

Su trayectoria en el torneo ha sido un salto inesperado pero cimentado en una madurez impropia de su edad. El camino no fue sencillo desde el sorteo.

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Rafa Jódar tuvo que estrenarse con una remontada sufrida ante el neerlandés Jasper de Jong, un duelo de tres sets que sirvió para templar los nervios y preparar el terreno para lo que sería un reto mayúsculo. En segunda ronda le esperaba Álex de Miñaur, número 8 del mundo y primer gran escollo de su carrera. Lo que muchos vaticinaban como el final de su aventura acabó siendo el gran punto de inflexión de su vida profesional.

Rafa Jódar pone patas arriba Madrid: el aviso definitivo a la sombra de Alcaraz Fuente: Europa Press

El triunfo histórico de Rafa Jódar ante un 'top 10' y el camino hacia un posible choque contra Jannik Sinner en la Caja Mágica

La victoria ante el australiano por un contundente 6-3 y 6-1 no solo fue su primer triunfo ante un 'top 10', sino un bofetón de realidad para quienes dudaban de su progresión. Jódar no se limitó a sobrevivir; impuso su ritmo y su personalidad, demostrando que su tenis no es una promesa abstracta, sino una realidad que ya muerde. Con este triunfo, el leganense ha igualado sus mejores registros en un Masters 1000 y ha cambiado por completo el relato de un torneo que buscaba desesperadamente una nueva estrella local tras las bajas de los grandes veteranos.

Para los aficionados que siguen con lupa su hoja de ruta hacia la final, la gran pregunta es cuándo llegaría el duelo definitivo contra el número uno.

Si la lógica y el talento se mantienen, Rafa Jódar se cruzaría con Jannik Sinner en los cuartos de final. Para que este enfrentamiento se produzca, el español debe superar este martes al checo Vit Kopriva, mientras que el italiano tendría que cumplir los pronósticos ante Cameron Norrie. De confirmarse, el choque tendría lugar este miércoles o jueves en la sesión de tarde, en lo que se prevé como una atmósfera eléctrica y un lleno absoluto en la capital.

Jódar podrá cruzarse con Sinner en una posible final

El cuadro que tiene por delante, aunque exigente, permite soñar con un camino épico. Tras el hipotético duelo ante Sinner, los cruces de semifinales proyectan rivales de la talla de Musetti o Fils, dejando una hipotética final contra gigantes como Zverev, Medvedev o Casper Ruud. Es un escenario que hace apenas diez días parecía una quimera y que hoy es el motor de la ilusión de una afición que ha encontrado en Jódar un estilo que engancha: valiente, agresivo y sin complejos en los momentos de máxima tensión.

Así, Rafa Jódar ha pasado de ser un invitado a ser el protagonista absoluto de la Caja Mágica. Su evolución ha dejado de ser un proceso silencioso para convertirse en un clamor popular. Este Mutua Madrid Open 2026 quedará marcado como el escaparate donde un chico de Leganés decidió que ya no quería pedir permiso para estar entre los mejores. La suerte está echada y el Metropolitano del tenis dictará sentencia en los próximos días, pero pase lo que pase, el sueño de Jódar ya es el sueño de todos.