Rafa Jódar pone patas arriba Madrid: el aviso definitivo a la sombra de Alcaraz

Nunca resulta sencillo ejercer de profeta en tierra propia. Menos aún cuando los focos apuntan con la intensidad que lo hacen ahora sobre Rafa Jódar, convertido en el gran asidero del público madrileño ante la ausencia de las grandes raquetas nacionales.

El joven tenista local tuvo que pelear no solo contra el sólido tenis del neerlandés Jesper de Jong, sino contra sus propios fantasmas internos en una noche que comenzó con nubarrones y terminó con el rugido unánime de la Caja Mágica tras un ejercicio de supervivencia que se alargó hasta las dos horas y media: 2-6, 7-5 y 6-4.

​El debut de Jódar en el cuadro principal de Madrid fue, durante casi una hora, una tortura psicológica. Los nervios, esos que atenazan las piernas y nublan el juicio, hicieron acto de presencia desde el primer intercambio. El madrileño saltó a la pista central con una marcha de más, buscando golpes ganadores donde solo había margen para el intercambio, lo que se tradujo en una catarata de errores no forzados.

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​Rafa Jódar ya gana a todo un top-8

Después, ya este viernes ganó a todo un top-8 como Alex Miñaur. Una victoria que acrecenta la ilusión de la afición española en el torneo después de que Carlos Alcaraz anunciase su baja, pues han encontrado nuevo ídolo. Un triunfo tan contundente ante un número 8 del mundo como lo es el australiano son palabras mayores y eso se notó en la pista central de la Caja Mágica.



El estadio Manolo Santana acogió el duelo en el primer turno de la sesión de tarde-noche y apoyó al tenista local en todo momento dándose la circunstancia de que debido a la coincidencia de nombre con Nadal los gritos de ‘¡Vamos, Rafa!’ se escucharon sin parar.

A sus 19 años Jódar se ha colado ya en el top 50 de la ATP, está exactamente en el número 42 en su primera temporada seria en el circuito. De momento con la victoria ante De Miñaur iguala su mejor resultado en un Masters 1.000 al alcanzar la tercera ronda, a donde ya llegó en Miami.

Rafa Jódar reclama su sitio: madurez y épica para heredar el idilio con Madrid Fuente: ATP Tour

El primer día, ante De Jong, un tenista más curtido en estas batallas y con el pulso firme, no desaprovechó el regalo. El neerlandés castigó cada duda del español con un servicio impecable y una lectura táctica superior, cerrando la primera manga con un contundente 6-2 que dejó a la grada en un silencio sepulcral.

Sin embargo, el tenis, como la vida, suele ofrecer una segunda oportunidad a quienes tienen la paciencia de buscarla. En el segundo parcial, el partido se convirtió en un ejercicio de resistencia. Jódar empezó a soltar el brazo, pero De Jong seguía martilleando con su saque. "Todos son primeros", lamentaba el madrileño desde el fondo de la pista mientras trataba de encontrar una grieta en el muro rival.

Todo está yendo muy rápido. Estoy jugando muchos partidos y avanzando bastante en los torneos. Eso me permite jugar contra muchos jugadores de mucho nivel y me permite mejorar el nivel. Cuando juegas contra los mejores del mundo, es cuando de verdad mejoras tu nivel. Estoy disfrutando mucho. Ese era mi objetivo de hoy. No todos los días se juega contra un rival como De Miñaur y en la pista central con tanta gente que ha venido a apoyarme", explicó Rafa Jódar.

Jódar tiene permiso para hacer grandes cosas en Madrid

La Manolo Santana, volcada con su nuevo ídolo, se convirtió en una caldera. El juez de silla tuvo que intervenir en varias ocasiones para pedir calma a un público que celebraba antes de tiempo y que empujaba cada bola con el alma.

Con su golpe ganador número 34, un resto de derecha inapelable, Jódar selló la remontada y levantó los brazos al cielo de Madrid.

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Ahora jugará ante Joao Fonseca, nº 31, que no saltó a la pista por la renuncia del croata Marin Cilic, que se bajó víctima de una intoxicación alimentaria.

Será un reto de otra dimensión, pero tras superar la presión de los dos primeros envites en casa, el madrileño ha demostrado que tiene tenis y, sobre todo, corazón para soñar despierto en su ciudad.