El malestar de Aitana Sánchez-Gijón con Maxi Iglesias por "exponer" su romance

La primavera nos ha traído una de las parejas más inesperadas del panorama nacional. Ha pasado ya un mes desde que salieron a la luz las primeras informaciones sobre el romance sorpresa de la temporada entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, y el interés mediático no deja de crecer.

Si sigues la actualidad de la prensa del corazón, seguro que has notado que ni la actriz ni el actor han dado el paso de confirmar de manera oficial qué es exactamente lo que ocurre entre ellos. Sin embargo, las revistas y los platós de televisión continúan analizando cada movimiento de una historia de amor que, por lo que parece, tanto Aitana Sánchez-Gijón como Maxi Iglesias están gestionando desde posturas completamente opuestas.

Esta diferencia a la hora de afrontar la presión pública está generando los primeros roces. Mientras uno parece sentirse cómodo bromeando sobre el tema ante las cámaras, la otra prefiere mantener el escudo protector sobre su intimidad.

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Aitana Sánchez-Gijón prefiere mantener su vida privada bajo absoluta discreción

De 'Velvet' a la vida real: Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, pillados en el romance más inesperado del año | Fuente: Antena 3

Desde que su rostro se hizo conocido en la gran pantalla, la postura de Aitana Sánchez-Gijón respecto a su intimidad ha sido inquebrantable. La intérprete siempre ha trazado una línea roja muy gruesa entre su impecable trayectoria profesional y lo que ocurre de puertas para adentro en su casa. Por este motivo, la reciente filtración de unas fotografías donde se la veía besándose apasionadamente con su compañero de profesión ha supuesto un terremoto en su habitual tranquilidad mediática.

El programa 'Fiesta' dedicó parte de su emisión dominical a diseccionar el estado actual de la pareja. En este espacio, los colaboradores intentaron arrojar luz sobre cómo están llevando el impacto de la noticia. El periodista Saúl Ortiz fue muy claro al definir el punto de partida de este vínculo amoroso. “Son compañeros de profesión que han tenido encuentros”, detalló.

Sin embargo, el mismo periodista profundizó en las consecuencias que esta filtración ha tenido para la tranquilidad de la actriz. Al parecer, la protagonista de esta historia no ha encajado bien el revuelo generado a su alrededor en las últimas semanas. “Me dicen que a Aitana no le ha sentado bien que se haya hecho público”, aseguró el tertuliano.

El comportamiento de Maxi Iglesias en televisión genera tensiones

El problema real no parece ser únicamente la filtración de las imágenes, sino la actitud que ha tomado el actor madrileño durante sus recientes compromisos profesionales. Mientras la actriz apuesta por el silencio absoluto, su pareja se encuentra en plena gira de promoción, visitando distintos platós de televisión donde, inevitablemente, el tema de su situación sentimental sale a relucir. Esta exposición constante, sumada a la forma relajada en la que él esquiva o juega con las preguntas, ha chocado frontalmente con el muro de privacidad de la actriz.

Saúl Ortiz aportó más datos sobre esta evidente fricción durante su intervención en el programa de los fines de semana. “Me cuentan que se ha molestado un poco con la forma con la que Máxi Iglesias ha tratado este tema en los medios a los que ha ido a hacer promoción, porque ella se ha mostrado totalmente hermética”, reveló el colaborador. Estas declaraciones apuntaban directamente a la reciente visita del actor al programa 'La Revuelta'.

Durante su paso por el formato nocturno, el intérprete no dudó en entrar al trapo y jugar con las insinuaciones sobre su romance, una actitud desenfadada que, según el entorno de Aitana Sánchez-Gijón, no fue del agrado de la actriz. Para ella, blindar su esfera personal es una prioridad innegociable, y ver cómo su pareja participa del juego mediático, aunque sea en tono de humor, le ha generado cierta incomodidad en estas primeras semanas de relación pública.

Los mensajes cruzados en redes sociales rompen el silencio

Los mensajes cruzados en redes sociales rompen el silencio - Fuente: Europa Press

A pesar del evidente hermetismo que busca mantener Aitana Sánchez-Gijón, la era digital siempre deja un rastro. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado ni ha concedido una entrevista exclusiva para hablar del tema, pero sus movimientos en redes sociales han hablado por ellos.

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Hace unos días, la actriz realizó un movimiento sutil pero muy significativo al compartir en su perfil un texto del escritor Roy Galán. El escrito reflexionaba sobre la enorme expectación que ha despertado este romance y abordaba directamente los comentarios sociales que han surgido respecto a la diferencia de edad de 22 años que existe entre ambos.

La respuesta del actor a este gesto no se hizo esperar, y utilizó el mismo canal digital para enviar un mensaje encriptado que no pasó desapercibido para los analistas de la crónica social. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía muy poética tomada desde la ventanilla de un avión en pleno vuelo. Acompañó la imagen con una frase muy concreta y reveladora, indicando que estaba dando “un pequeño paseo por las nubes”.

Si conoces la filmografía de la actriz, sabrás que este título no está elegido al azar. El periodista Javier de Hoyos, desde el programa 'D corazón', fue uno de los primeros en descifrar el mensaje, señalando que era una clara alusión a la famosa película Un paseo por las nubes, la cinta que la intérprete protagonizó en su día junto a Keanu Reeves y que supuso su gran salto a la industria internacional. Para los seguidores de la pareja y la prensa especializada, esto no fue una simple casualidad, sino una declaración de intenciones en toda regla.

Un amor platónico que huye de las etiquetas formales

La historia de estos dos rostros conocidos no es cosa de hace dos días. Si repasamos su historial, comprobamos que ambos se conocen desde hace más de una década. Sus caminos se cruzaron inicialmente como simples compañeros de trabajo en la industria audiovisual española. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional y de cordialidad, ha ido madurando con el paso de los años hasta desembocar en el romance que ahora copa las portadas de las revistas.

Sobre la naturaleza actual de su relación, la periodista Leticia Requejo ofreció detalles muy clarificadores en el programa El tiempo justo. Según su información, la admiración que el actor siente por la intérprete viene de lejos. “Para Maxi, Aitana siempre ha sido una especie de amor platónico”, desveló la comunicadora, encajando a la perfección con la actitud ilusionada que el madrileño muestra en sus recientes apariciones públicas.

A pesar de las fotografías que demuestran la pasión entre ellos, parece que ambos prefieren vivir el momento sin la presión de encasillar lo que sienten. Requejo añadió un matiz importante sobre cómo están afrontando su día a día lejos de las cámaras. “Se lo pasan pipa y no están poniendo etiquetas a absolutamente nada”, indicó la periodista.

La actualidad del actor de 35 años no se limita únicamente a su situación sentimental. En el plano profesional, acaba de dar un giro a su carrera debutando como escritor con su primera novela, titulada Horizonte Artificial. Curiosamente, la trama de un romance inesperado que salta a la luz pública es un argumento que él mismo podría plasmar en las páginas de un libro, dada su experiencia reciente.