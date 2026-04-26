Marc Márquez se cae, cambia de moto y gana la sprint de Jerez

Marc Márquez ha ganado la sprint de Jerez después de caerse, levantarse, cambiar de moto y volver a pista como si nada. Sí, lo has leído bien.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. El piloto de Cervera se va al suelo, salta al box, se monta en la segunda M1 y aún así cruza primero la línea. En MotoGP llevábamos años sin ver una remontada así de descarada en casa.

Qué demonios ha pasado en la sprint de Jerez

Vamos por partes. La carrera al sprint del GP de España arrancó con Marc lanzado desde la pole y con todo el circuito coreando su nombre. Y entonces, zasca: caída temprana, gravilla, susto y cara de incredulidad en el muro de Ducati. Lo que parecía el desastre del fin de semana se transformó en otra cosa.

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El de Cervera volvió al box, los mecánicos le tenían ya la segunda moto preparada en cuestión de segundos y Marc reentró a pista con un objetivo muy claro: damage control, sumar lo que se pudiera. Lo que pasó después es lo que tiene a medio paddock repasando los tiempos por vuelta en la web oficial: ritmo de clasificación, adelantamientos a cuchillo y una remontada brutal hasta la cabeza.

Detrás cruzaron Johann Zarco y Fabio Di Giannantonio, que vieron pasar al ocho veces campeón del mundo como quien ve pasar un AVE. Tela.

Por qué medio paddock está flipando

El reglamento de MotoGP permite cambiar de moto en sprint solo en condiciones muy concretas, y aquí está el primer punto caliente: hay quien ya pregunta en redes si el procedimiento fue 100% limpio o si Dirección de Carrera tendrá algo que decir en las próximas horas. Por ahora, victoria oficial y punto.

El segundo punto es deportivo puro. Marc llega al domingo con moral disparada y un mensaje brutal a sus rivales. Pecco Bagnaia, su compañero de garaje, ha terminado fuera del podio y la cara en el box de Ducati lo decía todo. Álex Márquez, el hermano, ha sumado puntos importantes y se mantiene en la pelea por el campeonato. Drama familiar incluido.

Jorge Martín, que venía con la etiqueta de favorito eterno tras su título, no ha podido seguir el ritmo del Marc resucitado. La organización de la categoría ya está vendiendo el clip por todos sus canales y los highlights de la sprint llevan camino de superar los 5 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, una cifra que dobla la del año pasado en el mismo circuito.

Lo que esta sprint nos dice del campeonato

Aquí me mojo. Lo de Jerez no es solo una victoria con épica, es la confirmación de que Marc Márquez está en el mejor momento desde 2019. La última vez que vimos un piloto remontar desde una caída con cambio de moto incluido en una sprint hay que irse a, los primeros años del formato corto en 2023, y ni siquiera con tanto margen sobre el segundo. La diferencia con Zarco al final de la línea ha sido contundente.

El precedente más cercano que se me ocurre es la remontada de Marc en Aragón 2021, también con caída de por medio, pero aquella era una carrera larga, no una sprint de menos de quince vueltas. Lo de hoy tiene otra dimensión.

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¿Significa que el Mundial 2026 ya está decidido? No tan rápido. Quedan muchos circuitos donde la Ducati oficial de Bagnaia y la Aprilia de Martín van a ir mejor. Pero el mensaje de Jerez es nítido: si Marc se cae, te adelanta igual. Y eso, psicológicamente, vale media temporada. Mañana, carrera larga. Agárrate.

El chisme en 3 claves (TL;DR)