Los Call of Duty antiguos aterrizarán en Game Pass para calmar a los fans

Xbox ha hecho las paces con su comunidad de la manera más Xbox posible: metiendo Call of Duty viejunos en Game Pass. Los clásicos de la saga aterrizarán en el servicio a lo largo de este año y, aunque no es lo que la gente pedía, al menos es algo.

Qué llega exactamente y por qué ahora

La jugada la confirmó Xbox tras semanas de ruido en redes. Después de anunciar que los nuevos Call of Duty dejarían de estar en Game Pass desde el día uno (coincidiendo con la subida silenciosa del precio del servicio), la reacción fue la esperada: cabreo monumental, memes, amenazas de cancelar suscripción y el clásico vídeo de YouTuber indignado con miniatura en rojo.

Como gesto de paz, los Call of Duty antiguos llegarán a Game Pass durante este 2026, según recogió Hipertextual. Todavía no hay lista cerrada ni fechas concretas, pero la idea es rellenar el catálogo con títulos que los suscriptores pueden redescubrir mientras digieren que los lanzamientos nuevos ya no entran gratis.

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Traducido: si querías jugar al próximo COD el día del estreno, toca rascarse el bolsillo. Si te apetece revivir el Modern Warfare original, el servicio te cubre. No es un mal consuelo, pero tampoco es el mismo trato que teníamos hace un año.

Por qué esto no calma del todo a los fans

Aquí está el detalle que mucha gente está pasando por alto: meter juegos antiguos en Game Pass es barato para Xbox y cumple el titular, pero no compensa lo que realmente dolía. Lo que molestó a la comunidad no fue la falta de catálogo retro, fue perder el acceso directo al COD de turno por la misma cuota mensual que llevaban pagando.

El movimiento tiene lógica empresarial, eso sí. Activision y Xbox han hecho cuentas y el COD anual mueve tanto dinero en ventas directas que regalarlo en Game Pass les salía caro. Lo entendemos. Lo que chirría es que la subida de precio se vendió como una mejora del servicio y lo que ha pasado, en la práctica, es lo contrario.

Aun así, reconozcamos el gesto. Poder enchufar el Modern Warfare 2 de 2009 (ese, el bueno) o el Black Ops original en la consola sin pagar nada extra tiene su punto nostálgico. Son juegos que marcaron a toda una generación de jugadores y que durante años estuvieron atrapados en tiendas digitales con compatibilidad regulera.

El patrón Xbox: prometer, recortar, compensar

Esto no es nuevo. Xbox lleva un par de años en modo recalibración constante: sube el precio, retira ventajas, mete excusas, y luego lanza un bombazo para que olvidemos el enfado. Pasó con Starfield, pasó con Indiana Jones y ahora toca con COD. La estrategia funciona porque la mayoría renovamos el Game Pass igualmente — pero el margen de paciencia se va estrechando.

El precedente más claro es lo que hizo PlayStation Plus hace tiempo, cuando empezó a meter juegos clásicos en su nivel Premium para justificar la subida. La diferencia es que Sony tenía catálogo histórico de sobra y Microsoft va construyendo el suyo a trompicones. Que Activision esté dentro de la familia ayuda, claro. Pero el equilibrio entre valor percibido y precio del servicio se está tensando más de lo que Phil Spencer querría.

La gran pregunta es qué pasa con el próximo Call of Duty cuando salga este otoño. ¿Aparecerá en Game Pass tarde, en plan tres meses después del lanzamiento? ¿O directamente habrá que comprarlo? Xbox no ha aclarado esa parte y mientras tanto los fans se agarran a lo que hay. Caos, pero caos controlado.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. Los COD clásicos en Game Pass molan, sobre todo si nunca los jugaste en su momento, pero no arregla el problema de fondo con los lanzamientos nuevos. Para nostálgicos, notable. Para los que querían el COD de este año gratis, tirita en herida abierta.

El resumen para vagos (TL;DR)