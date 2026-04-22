Alerta sísmica: Reino Unido advierte que la extracción de petróleo podría ser la causa real del auge de terremotos

Investigadores de la University College London (UCL), en Reino Unido, han encontrado la existencia de una relación que eleva la alerta sísmica en el país y que podría ser la misma causa que provoque el auge de terremotos en diferentes regiones alrededor de todo el planeta.

Según sus estudios, existe una relación directa entre la extracción de petróleo y alteración de las presiones subterráneas y los terremotos, de manera que más de un centenar de sismos que han tenido lugar en territorio británico han tenido que ver con este tipo de actividades. Los expertos explican cuáles son las causas que los originan.

LOS TERREMOTOS PUEDEN ESTAR CAUSADOS POR LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

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La extracción de petróleo puede estar directamente relacionada con los últimos movimientos sísmicos registrados, tal y como ha podido demostrar un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la University College London (UCL).

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Este estudio relaciona más de 100 pequeños sismos en Surrey que tuvieron lugar entre los años 2018 y 2019, con la extracción de petróleo en el pozo de Horse Hill. Los geólogos sugieren que la extracción de fluidos a gran profundidad puede provocar alteraciones en las tensiones en las fallas geológicas cercanas.

Este hecho ha dado lugar a una serie de movimientos sísmicos que están incluso produciéndose en zonas que no son naturalmente activas, pero que acaban por tener los mismos efectos. A pesar de que, por lo general, son fenómenos ligados a causas naturales, los investigadores hablan de otros motivos específicos que pueden provocar terremotos.

NUEVOS TERREMOTOS POR CULPA DE LA ACTIVIDAD HUMANA

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Tras conocer un nuevo invento que actúa como escudo contra terremotos, ahora podemos tener datos más concretos sobre aquello que puede ocasionar este movimiento sísmico. En este sentido, conviene recordar que el gobierno británico prohibió el fracking en el año 2019.

Esta es una técnica de perforación del subsuelo que inyecta agua a alta presión, mezclada con arena y productos químicos, pero se ha podido confirmar con este nuevo estudio que el simple acto de extraer petróleo altera la presión de los fluidos en las rocas subterráneas y, por ello, da lugar a estas fallas geológicas.

Los sismos en Surrey tuvieron lugar en una zona que no es activa a nivel sísmico, lo que ha hecho que los investigadores hayan podido demostrar que la actividad humana crea nuevos terremotos y peligros en zonas en las que las infraestructuras y la propia población no están preparadas para estos temblores.

LOS TERREMOTOS Y SU RELACIÓN CON EL PETRÓLEO

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Después de saber la existencia de terremotos que fabrican oro, ahora los investigadores de la University College London (UCL) destacan que, a partir de ahora, todo proyecto relacionado con la extracción de petróleo tendría que incluir monitoreo sísmico en tiempo real.

Solo así se tendría la capacidad de poder crear unos protocolos de reacción en el caso de que se produzcan terremotos. Además, esta información lleva a que Reino Unido tenga que replantearse la concesión de nuevas licencias de explotación.

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Y es que se ha podido demostrar que la extracción convencional de petróleo también provoca terremotos, lo que implica la necesidad de tomar medidas. Entre ellas podría encontrarse el dejar de dar licencias para yacimientos de petróleo y gas en el Mar del Norte.

MEDIDAS PARA ENFRENTARSE A LOS TERREMOTOS

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Los riesgos geológicos vinculados con la actividad humana que tiene lugar en determinadas zonas de Reino Unido, como Horse Hill, implican que sea necesario revisar los protocolos de seguridad actuales, además de tomar medidas relevantes antes de que sea demasiado tarde y esos terremotos puedan hacer estragos en el país.

Dentro de la gestión ambiental de Reino Unido, es imprescindible integrar la estabilidad del subsuelo, reforzando todo lo posible para evitar que este tipo de sucesos se puedan repetir en el futuro e incluso puedan ir en aumento.

Este estudio puede ser clave para poder conocer los riesgos sísmicos en mayor profundidad, y además podría marcar un antes y un después en lo que respecta a la regulación minera y petrolera, no solo en Reino Unido, sino a nivel internacional.