Batería infinita: los 5 ajustes ocultos en tu móvil para que la carga dure todo el día sin esfuerzo

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan millones de personas con respecto a su teléfono móvil tiene que ver con la batería de su smartphone, que ante un uso tan intensivo como el que se le da en la actualidad, puede hacer que con dificultad la carga pueda llegar al final del día, si bien existen formas de alargar su durabilidad.

No se trata del uso de baterías externas ni de ningún truco mágico, sino que solo se deben hacer 5 ajustes ocultos en el móvil para que la carga dure todo el día sin esfuerzo. Con solo realizar una serie de modificaciones en sencillas opciones que nos ofrece nuestro teléfono, se podrá alargar su autonomía.

HAZ AJUSTES EN TU PANTALLA PARA AUMENTAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

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Con tan solo realizar una serie de ajustes en nuestro teléfono móvil, podemos alargar notablemente la duración de la batería del smartphone. No se trata de ajustes que sean realmente sorprendentes, ya que en su mayoría son ajustes básicos que pueden marcar la diferencia.

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El primero de ellos pasa por bajar los Hz de la pantalla. Con independencia del smartphone que tengas, la pantalla es el elemento que más energía consume a lo largo del día por motivos obvios, y por ello es clave para ahorrar batería.

Para tener una mayor autonomía, solo hay que acceder a los ajustes y bajar los Hz del panel a 60, que, aunque no ofrece las mismas prestaciones que los 120 Hz o 144 Hz, permite ahorrar mucha batería.

Otro de estos ajustes consiste en bajar la resolución de la pantalla. La optimización de este elemento es clave, y aunque no todos los teléfonos móviles del mercado lo ofrecen, en los ajustes del terminal podrías tener la posibilidad de hacerlo.

Por defecto, se encontrará en la máxima permitida y, aunque bajándola se verá algo peor, te compensará si necesitas sí o sí más autonomía en tu teléfono.

ALARGA LA AUTONOMÍA DE TU BATERÍA DESACTIVANDO EL WIFI

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Tras aclarar si es malo cargar el móvil de noche, tanto si tienes un iPhone como un smartphone Android, conviene seguir con uno de los ajustes más efectivos para alargar la batería de tu smartphone. Para ello se debe desactivar el WiFi.

Desactivando la posibilidad de que el dispositivo se conecte automáticamente a redes inalámbricas y que incluso esté constantemente buscándolas, se permitirá reducir la actividad del smartphone. Por lo tanto, conseguirás ahorrar batería de forma sencilla.

Así, solo tendrás que activarlo cuando realmente te vayas a conectar a una red WiFi, mientras que el resto del tiempo no estará activo. Lo mismo sucede con el Bluetooth, que puedes mantener apagado cuando no te haga falta para consumir menos energía.

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EVITAR TENER LA PANTALLA SIEMPRE ACTIVA PARA ALARGAR TU BATERÍA

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Ahora que sabemos que el tipo de cable USB-C puede hacer estallar la batería de tu smartphone y algunos ajustes para aumentar la autonomía de la batería, hay que conocer la importancia de evitar la "pantalla siempre activa" (Always on Display).

De esta forma, aunque muchas personas tienen activada esta parte de la pantalla siempre activa para poder ver la hora y posibles notificaciones, es una característica que gasta cada día entre un 5% y un 10% de la batería.

Por lo tanto, con tan solo desactivar este ajuste, se podrá ahorrar energía y permitir que la durabilidad de la batería sea mayor, suficiente para toda la jornada.

OTROS AJUSTES PARA INCREMENTAR LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA DE TU MÓVIL

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El último de los ajustes a realizar tiene que ver con varios pequeños cambios que pueden tener un impacto notable a la hora de aumentar la autonomía de nuestro dispositivo. Uno de ellos está también relacionado con el consumo de la pantalla y pasa por activar el modo oscuro de la interfaz del dispositivo.

También sería conveniente mantener un brillo bajo en la pantalla siempre que sea posible, y cambiar el fondo de pantalla a uno estático en el caso de que se tenga uno animado. Cuanto menos iluminación y menos movimiento, menor consumo, y por tanto, se podrá disfrutar del dispositivo durante más tiempo con una misma carga.