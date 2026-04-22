Morante de la Puebla rompe su silencio tras salir de la UCI: "Me toqué buscando sangre"

¿Es posible que el miedo a la muerte sea más paralizante que el propio dolor físico cuando el asta de un toro penetra el cuerpo? El maestro Morante ha confesado este martes que, en los segundos posteriores a la cogida, su mente solo buscaba una señal de vida o de final definitivo.

El parte médico confirma una perforación rectal de evolución incierta que mantuvo en vilo a todo el escalafón taurino durante la madrugada. La rápida intervención del equipo de cirugía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha evitado una tragedia mayor en plena temporada sevillana.

El relato más humano de Morante tras rozar la tragedia

¿Qué se siente al buscar el rastro de la propia sangre mientras el público guarda un silencio sepulcral en la plaza? El diestro ha explicado que sintió un dolor inmenso e instantáneo, pero que su mayor temor era que el pitón hubiese destrozado órganos vitales internos.

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Afortunadamente, tras abandonar la unidad de vigilancia intensiva, los médicos han mostrado un moderado optimismo ante la estabilización del paciente. El torero ha pedido incluso algo de comer, una señal inequívoca de que su fortaleza física empieza a ganar la batalla al trauma.

La influencia de Morante en la actual Feria de Abril

En un año donde la Morante ha sido el eje vertebrador de todos los carteles, su ausencia deja un vacío imposible de llenar para los aficionados. La Feria de Abril se detiene por un momento para rezar por la salud de su figura más icónica y representativa de la última década.

La PC2 está presente en cada caseta y tertulia del Real, donde no se habla de otra cosa que de la recuperación del genio de la Puebla del Río. El impacto emocional de ver a un artista de su talla herido de tal gravedad ha teñido de seriedad los festejos de este martes.

Miedo, sangre y el instinto de supervivencia en el ruedo

El instinto primario de un torero como Morante sale a la luz cuando la adrenalina baja y el frío del hospital se hace presente. El diestro reconoció que al tocarse la zona herida y no ver un sangrado masivo externo, sintió una pequeña chispa de esperanza en medio de la agonía.

Esa búsqueda desesperada de seguridad física es lo que diferencia a los hombres de las leyendas, pues incluso los elegidos sienten el pavor de lo desconocido. La honestidad con la que ha narrado su paso por la enfermería refuerza su vínculo con una afición que lo idolatra.

El parte médico y las claves de una recuperación lenta

Los especialistas aseguran que las lesiones en la zona del aparato esfinteriano requieren una higiene extrema y una vigilancia constante para evitar infecciones. Aunque el maestro Morante ya está en planta, los próximos diez días serán determinantes para descartar cualquier complicación postoperatoria que retrase su alta.

La PC1 se enfrenta ahora a una lidia mucho más silenciosa y dura que la de los toros en el albero: la de la paciencia médica. Todo su entorno cercano destaca que, pese a la dureza del percance, el ánimo del torero es sereno y enfocado en volver a vestir de luces.

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Indicador de Salud Estado Actual (21 Abril) Perspectiva 72h Nivel de Dolor Controlado con fármacos Disminución leve Riesgo de Infección Moderado/Vigilado Crítico Movilidad Muy limitada Sedestación asistida

El futuro de Morante: ¿Cuándo volverá el arte a Sevilla?

Mirando hacia el futuro, el mercado taurino y los empresarios esperan que la recuperación de Morante sea total para los compromisos de verano. La tendencia actual en medicina deportiva aplicada a la tauromaquia sugiere que el descanso es el mejor aliado para evitar secuelas permanentes en la musculatura.

El consejo de los expertos es no forzar el regreso, pues la Feria de Abril es solo una etapa en la larga trayectoria de un torero eterno. Lo más importante en este 2026 es que el maestro recupere la confianza en su cuerpo para seguir regalando tardes de gloria y autenticidad.