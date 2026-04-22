La AEMET alerta: temperaturas altas, pero una borrasca jugará un papel crucial

El panorama meteorológico en España se presenta con contrastes marcados, donde la borrasca situada al oeste peninsular jugará un papel crucial. Se espera un descenso notable de las temperaturas en el centro y oeste, especialmente en Galicia y el Cantábrico, mientras que la mitad este y Baleares experimentarán un ligero aumento. Barcelona y Girona estarán en aviso por tormentas, añadiendo incertidumbre a la jornada. La presencia de polvo en suspensión, persistente en la mitad este peninsular y Baleares, podría afectar la calidad del aire y la visibilidad.

Esta situación meteorológica diversa plantea retos para la agricultura, el transporte y la salud pública. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte sobre la necesidad de estar informados y preparados ante los posibles cambios. El pronóstico señala la importancia de la prevención y la adaptación a las condiciones climáticas cambiantes, con especial atención a las zonas afectadas por tormentas y polvo en suspensión. La temperatura máxima más alta se espera en Murcia, con 33 grados, lo que subraya la disparidad térmica entre las diferentes regiones del país.

VARIACIONES TÉRMICAS Y VIENTOS: UN PANORAMA DIVERSIFICADO

La bajada de temperaturas en el centro y oeste peninsular contrasta con el ligero aumento en la mitad este y Baleares. Esta disparidad térmica puede tener un impacto en la agricultura, especialmente en cultivos sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Los agricultores deben estar atentos a las previsiones meteorológicas y tomar medidas para proteger sus cosechas, como utilizar sistemas de riego y cubiertas protectoras. Además, el cambio repentino de temperatura puede afectar la salud de las personas, especialmente a los grupos vulnerables, como los ancianos y los niños.

Publicidad

En cuanto a los vientos, el pronóstico indica que predominarán los vientos flojos de componentes sur y suroeste en el centro y oeste peninsular, y flojos o moderados de componente este en el Mediterráneo. El viento moderado del este en el Cantábrico y el viento sur en el litoral gallego pueden influir en las actividades pesqueras y el transporte marítimo.

En Canarias, se espera viento moderado de componente norte, lo que puede generar condiciones favorables para la generación de energía eólica. Sin embargo, también puede dificultar la navegación y aumentar el riesgo de incendios forestales.