​La burbuja del Mundial 2026 vacía el estreno de Estados Unidos por los precios de la FIFA

El partido inugural del Mundial 2026 que enfrentará a las selecciones de Estados Unidos y Paraguay el próximo 12 de junio es el principal foco de atención. Según informes publicados por The New York Times, hasta el pasado 10 de abril solo se habían vendido poco más de 40.900 entradas.

Esto significa que el SoFi Stadium de Los Ángeles, una de las joyas arquitectónicas del torneo, apenas ha cubierto el 60% de su capacidad total. La cifra resulta especialmente llamativa cuando se compara con otros encuentros de menor calado mediático. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda, programado para el 15 de junio en el mismo escenario, ya ha superado las 50.600 entradas vendidas.

La explicación a esta diferencia no reside en el interés deportivo, sino estrictamente en el factor económico. Mientras que para ver el debut de los norteamericanos hay que realizar un desembolso masivo, otros partidos mantienen precios algo más accesibles para el público general.

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​Los precios del Mundial 2026 están fuera del alcance del aficionado medio

El gran escollo para el estreno en Los Ángeles es el precio de salida en las plataformas oficiales y especializadas. Las entradas más baratas disponibles para el Estados Unidos-Paraguay superan los 2.000 dólares. Se trata de una cifra desorbitada que contrasta con los 400 dólares que cuestan los pases más económicos para otros duelos del mismo grupo.

Este plan de precios "premium" para el país anfitrión parece haber saturado la demanda, alejando al aficionado común de las gradas.

​El problema no termina en la entrada al estadio. La experiencia del Mundial 2026 se está convirtiendo en una de las más caras de la historia del deporte debido a los gastos logísticos adicionales.

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Los documentos filtrados señalan que el estacionamiento en los estadios podría ascender a 200 dólares por partido. A esto hay que sumar el coste del transporte; por ejemplo, los traslados desde la ciudad de Nueva York hasta el estadio MetLife de Nueva Jersey se sitúan en torno a los 150 dólares.

Críticas a la gestión comercial de la FIFA

Desde que el proceso de venta se puso en marcha el pasado septiembre, la FIFA ha estado bajo el foco por su agresiva política de precios. Aunque el organismo no ha especificado si las cifras de ventas actuales incluyen paquetes VIP o de hospitalidad, la realidad es que el mercado minorista está respondiendo con cautela.

La saturación de precios afecta no solo a los locales, sino también a los turistas internacionales que planeaban seguir a sus selecciones por las tres sedes norteamericanas. Si la tendencia no cambia, los organizadores locales podrían verse obligados a revisar sus estrategias para evitar asientos vacíos en el partido más importante del inicio del torneo.

El SoFi Stadium de Los Ángeles apenas registra un 60 por ciento de ventas para el Mundial 2026 Fuente: FIFA

El Mundial de 2026 prometía ser la edición más lucrativa y concurrida de la historia, pero por ahora, la barrera de los 2.000 dólares está demostrando ser un muro demasiado alto incluso para el entusiasta público estadounidense. El objetivo de la FIFA en los próximos meses será equilibrar su ambición económica con la necesidad de llenar los estadios y mantener viva la pasión por el fútbol.