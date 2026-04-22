Tierra fértil en tiempo récord: El avance chino con cianobacterias que hace florecer el desierto en 10 meses

La lucha contra el avance de los desiertos ha encontrado un aliado microscópico inesperado. Un grupo de investigadores de la Academia China de Ciencias ha anunciado el éxito de un proyecto piloto que ha logrado convertir extensiones de arena estéril en suelo productivo en tan solo 10 meses. La clave de este "milagro" biotecnológico no son fertilizantes químicos costosos, sino las cianobacterias, unos de los organismos más antiguos de la Tierra.

El método consiste en la aplicación de una "costra biológica" compuesta por estas bacterias, que son capaces de realizar la fotosíntesis y fijar el nitrógeno del aire directamente en la arena. Al ser aplicadas sobre las dunas, las cianobacterias secretan sustancias pegajosas que unen los granos de arena, creando una estructura similar a la del suelo que puede retener humedad y nutrientes.

De arena a ecosistema: Un proceso de 10 meses

Tradicionalmente, la formación de una capa delgada de suelo fértil en condiciones naturales puede tardar cientos de años. Sin embargo, mediante la inoculación controlada de cepas específicas de cianobacterias adaptadas a climas extremos, los científicos chinos han comprimido este ciclo de manera asombrosa.

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En las pruebas realizadas en el desierto de Kubuqi, los resultados han sido visibles antes del primer año: la arena, que antes se filtraba entre los dedos y no retenía ni una gota de lluvia, se ha transformado en una costra firme y oscura capaz de sostener plantas pioneras y microorganismos. Este nuevo suelo no solo es fértil, sino que también actúa como un sumidero de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global.

Un arma contra la crisis alimentaria global

Este avance llega en un momento crítico. En abril de 2026, con gran parte de los mercados agrícolas tensionados por conflictos internacionales y el cambio climático, la posibilidad de "crear" suelo fértil donde antes no había nada es una ventaja estratégica incalculable. China, que ha luchado durante décadas contra las tormentas de arena que azotan Pekín, ve en esta tecnología la solución definitiva para sus regiones áridas del norte.

Además, el bajo coste de producción de estas bacterias y su facilidad de aplicación —que puede hacerse mediante drones o sistemas de riego por aspersión— sugiere que este modelo podría exportarse a otras regiones del mundo afectadas por la desertificación, como el Sahel en África o las zonas áridas de Australia y España.

La naturaleza como tecnología

El éxito de los investigadores chinos demuestra que la solución a los grandes retos ambientales de 2026 puede estar en la biología más elemental. Al potenciar las capacidades de las cianobacterias, la ciencia no está intentando dominar el desierto, sino darle las herramientas para que se regenere a una velocidad compatible con las necesidades humanas.

Concluyo que este descubrimiento marca un hito en la geoingeniería biológica. Si en solo 10 meses el desierto puede florecer, el mapa agrícola del mundo podría cambiar radicalmente en la próxima década.