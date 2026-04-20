Relaciones laborales e IA: dónde ayuda realmente la tecnología y cómo está dañando el trato humano

Las relaciones laborales son muy importantes, más de lo que uno pueda llegar a pensar. Ellas nos hacen más felices y más productivos, además de generar un mayor sentimiento de compromiso con la labor a desempeñar. Sin embargo, ahora se encuentran amenazadas por el auge de la inteligencia artificial.

Las relaciones con otros compañeros son fundamentales para superar los momentos difíciles y disfrutar de los buenos, y estas se construyen a través de miles de pequeñas interacciones, algunas de ellas cómodas y otras complicadas e imperfectas. El problema es que ahora la IA está dañando el trato humano, aunque hay aspectos en los que la tecnología puede ser de gran ayuda.

LAS RELACIONES LABORALES EN LA ERA DE LA IA

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La inteligencia artificial está teniendo cada vez un mayor impacto en nuestra vida, y uno de los aspectos más influenciados por su auge son las relaciones laborales, tal y como recoge un análisis de Harvard Business Review.

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Nuestras interacciones con el entorno de trabajo son claves para poder disfrutar de una mayor felicidad y tener una mayor productividad y compromiso en el terreno laboral. Sin embargo, la integración masiva de la IA está generando un coste invisible que consiste en la pérdida de la esencia humana que fortalece los vínculos entre compañeros de trabajo.

El hecho de delegar conversaciones difíciles o correos electrónicos personales en manos de los algoritmos ha llevado a que se estén perdiendo las interacciones entre compañeros de trabajo. Esta automatización de las relaciones laborales está provocando una pérdida de confianza en los demás, todo ello mientras la autenticidad se ve amenazada.

La IA está alterando nuestra percepción de los demás, y el simple hecho de sospechar que un mensaje fue redactado por una máquina nos lleva a cuestionar la calidad de la relación. Por este motivo, los expertos aconsejan ser conscientes de que las relaciones laborales humanas deben seguir siendo una prioridad, con unas características que una máquina no puede replicar.

EL IMPACTO DEL 'WORKSLOP' EN LAS RELACIONES LABORALES

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Mientras la IA está creando nuevos empleos, uno de los mayores peligros actuales es la generación del workslop, un término usado para descubrir el contenido basura que produce la IA y que inunda las oficinas. Este está afectando a la productividad, ya que, en lugar de ayudar, hace que los compañeros tengan que dedicar tiempo extra para corregir errores o buscar contexto que la máquina omitió.

Esta ineficiencia también perjudica a las relaciones laborales, puesto que erosiona la confianza y percepción de competencia entre los miembros de un mismo equipo de trabajo. Según este estudio, un 42% de los empleados confía menos en un compañero si sabe que este usa la IA para evitar sus responsabilidades.

El envío constante de mensajes o informes automatizados puede hacer que esa persona sea vista como menos creativa y menos inteligente por sus compañeros. Esto nos lleva a pensar que la IA está dando lugar a una desconexión social entre compañeros. Esto no significa que no sea de gran ayuda, pero solo lo es si se utiliza de la forma correcta.

FRICCIÓN CREATIVA Y AUTENTICIDAD EN LAS RELACIONES LABORALES

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Los expertos tienen claro qué es lo que tienes que hacer a primera hora del día si tu empresa va a usar inteligencia artificial, pero al mismo tiempo están preocupados por el abuso de la IA, que cuando se usa para suavizar tensiones en las relaciones laborales, se produce una fricción creativa, la cual impide que surjan soluciones más brillantes.

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Recientes encuestas realizadas por Constance Hadley y Sarah Wright en Estados Unidos a más de 1.500 trabajadores muestran una tendencia preocupante hacia la evitación del conflicto humano. Muchos empleados recurren al uso de la IA para ensayar conversaciones difíciles o practicar cómo presentar un desacuerdo antes de enfrentarse a la otra persona.

Aunque pueda parecer de ayuda en determinados contextos, lo que está provocando es que nos volvamos cada vez más dependientes de las soluciones estandarizadas presentadas por un software.

El gran problema es que el uso de la IA para manejar situaciones complicadas impide que los compañeros puedan establecer vínculos auténticos basados en la vulnerabilidad y la honestidad mutua. En definitiva, la tecnología provoca que surjan relaciones laborales más frías y mecánicas, dificultando la empatía y comprensión profunda sobre las necesidades de los compañeros.

CÓMO FORTALECER LAS RELACIONES LABORALES CON APOYO DIGITAL

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La verdadera clave para que la IA no acabe por dañar el trato humano consiste en usar la IA como ayuda y nunca como sustituto. Para que se puedan mantener unas relaciones laborales saludables, hay que ser honestos acerca de cuándo se ha usado un chatbot y cuándo no.

Para integrar la inteligencia artificial en el ámbito laboral, se recomienda que haya una transparencia total, de manera que se informe al equipo siempre que se haya usado apoyo digital. También se le debería dar un uso transaccional, reservando la automatización para tareas administrativas y comunicaciones que no requieran de un vínculo emocional profundo.

Asimismo, es importante fomentar el cara a cara y usar la IA para liberar tiempo de tareas repetitivas y tediosas, aprovechando ese tiempo para interactuar con los compañeros. Todo ello ayuda a mejorar las relaciones laborales, impidiendo que la IA acabe por romperlas definitivamente.