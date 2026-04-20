Navegación nocturna: así funciona la asombrosa 'brújula lunar' que guía a las hormigas en la oscuridad

Las hormigas son unos insectos que nos acompañan en nuestro día a día, especialmente en el caso de quienes residen en zonas rurales, donde incluso hay que lidiar con ellas para evitar que puedan entrar en la vivienda o en otras zonas a las que no deberían tener acceso. Sin embargo, ahora son noticia por su sofisticada y sorprendente navegación nocturna.

Los investigadores han asegurado que estos pequeños insectos utilizan una "brújula lunar" que les guía en la oscuridad, todo ello a través de un sistema que realiza cálculos sorprendentes, en los que se contempla tanto la luz de la Luna como las referencias del entorno que las rodea. Conocemos cómo funciona este método de orientación de las hormigas.

LAS HORMIGAS UTILIZAN UNA 'BRÚJULA LUNAR'

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Las hormigas son unos insectos que tienen capacidades extraordinarias, algunas ya conocidas y otras que vamos descubriendo a medida que se realizan diferentes estudios e investigaciones. Una de ellas ha aclarado cómo es su navegación nocturna, en la que utilizan su propia "brújula lunar".

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Investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, han descubierto que las hormigas toro son capaces de calcular su rumbo y orientarse utilizando a la Luna como una brújula, además de extrapolaciones temporales para corregir su trayectoria.

Un estudio publicado en la revista Current Biology ha revelado un sofisticado sistema de navegación que ha sorprendido a los expertos al ser impensable hasta el momento para un insecto tan pequeño.

En este caso, el estudio se centró en la especie australiana Mymecia midas, conocida por trabajar de noche entre eucaliptos, pudiendo orientarse sin perder la orientación en ningún momento.

LAS HORMIGAS PUEDEN ORIENTARSE DURANTE LA NOCHE

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Las hormigas, que pueden tener la solución para evitar los atascos, son capaces de orientarse durante la noche, al poder detectar patrones de luz polarizada producidos por la Luna, una señal que es millones de veces más débil que la que procede del Sol. Sin embargo, sirve a estos insectos como referencia direccional cuando lo necesitas.

Tienen tal grado de sensibilidad a ella que pueden orientarse incluso en la noche cuando hay lunas crecientes y cuando las condiciones de iluminación son muy bajas. Para probar este mecanismo, el equipo expuso a las hormigas a situaciones controladas.

De esta manera, mientras que algunos de estos insectos podían seguir viendo el cielo nocturno, otros eran mantenidos en la oscuridad durante los periodos en los que la velocidad aparente de la Luna cambiaba. Los resultados demostraron que las hormigas con visión continuaban actualizando correctamente su ruta, en lo que denominaron "integrador de ruta".

Esta es la suma de distancia y dirección que llevan acumulada. Sin embargo, las hormigas que habían sido preservadas en la oscuridad cometían errores predecibles.

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LAS HORMIGAS TAMBIÉN USAN INFORMACIÓN DEL PAISAJE

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Más allá de conocer la amenaza de las hormigas de fuego en España, ahora sabemos que estos insectos son capaces de combinar su "brújula lunar" con la información del paisaje que les rodea, lo que muestra que no solo navegan por la Luna, sino que calibran su orientación con referencias del horizonte y el paisaje que conocen.

Cuando los investigadores manipularon los datos, los insectos mostraban desviaciones en su orientación, lo que indica que requieren nuevas calibraciones periódicas con pistas terrestres, para mantener así la precisión durante la noche.

Este equilibrio existente entre señales astronómicas y panorámicas no hace más que confirmar la existencia de un sistema de navegación multimodal, además de dejar claro que las hormigas son un insecto mucho más complejo de lo que cabría esperar.

A pesar de la variabilidad de la órbita lunar, las hormigas compensan esos factores a través de cálculos sencillos pero efectivos, extrapolando la última velocidad conocida para luego aplicar correcciones rápidas en momentos críticos de la trayectoria lunar.