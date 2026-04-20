Hansi Flick, atado de pies y manos: la espantada de Lewandowski que protege a Ferran Torres

Hasta hace muy poco, en los despachos del Camp Nou el plan era sencillo: mantener a Lewandowski como el gran referente ofensivo una temporada más y vender a Ferran Torres para liberar masa salarial.

El objetivo era hacer caja y espacio para un nuevo delantero. Sin embargo, las últimas declaraciones del polaco en TV3 han encendido todas las alarmas. En el club ya no descartan que Robert decida poner fin a su etapa azulgrana este mismo verano, lo que dejaría un vacío imposible de llenar con la actual situación económica.

​Si Lewandowski se marcha, el Barça se encuentra con un problema mayúsculo. Fichar a un "nueve" de garantías ya es una misión casi imposible por el límite salarial; tener que fichar a dos es, directamente, una quimera. Por eso, la dirección deportiva ha decidido frenar cualquier operación de salida que afecte al ataque. Ferran Torres, que ya se veía fuera, ha pasado de ser un descarte a ser una solución de emergencia para equilibrar la plantilla.

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​Ferran Torres, de la rampa de salida a la salvación

​No es una cuestión de amor a los colores o de un repentino aumento de su rendimiento, es una cuestión de números. Hansi Flick necesita una plantilla compensada y, sin Lewandowski, no se puede permitir el lujo de perder a otro atacante que ya conoce la casa.

Mantener a Ferran asegura tener una alternativa polivalente mientras el club intenta navegar en un mercado de fichajes que se prevé hostil y muy limitado por el Fair Play financiero.

Laporta no puede vender: la crisis de Lewandowski obliga a retener a Ferran Torres contra pronóstico Fuente: Agencias

​Además, el perfil de Ferran Torres encaja en la filosofía de presión que quiere implantar Flick. Su versatilidad para jugar en las tres posiciones de arriba es un seguro de vida si el club no consigue traer los refuerzos deseados.

El valenciano es consciente de la situación y, aunque sabe que su papel podría ser secundario si Lewandowski se queda, su permanencia en el equipo parece ahora mismo la única opción lógica para evitar que el ataque del Barça se desmorone por completo.

​Todo depende de la decisión de Robert Lewandowski

​El club está ahora mismo en una sala de espera. Todo lo que ocurra en los próximos meses depende exclusivamente de lo que decida Lewandowski. Si el polaco opta por cumplir su contrato, el Barça recuperará su idea inicial de intentar vender a Ferran Torres.

Pero si Robert Lewandowski decide aceptar alguna de las mareantes ofertas que tiene sobre la mesa, el valenciano se quedará en Barcelona por decreto.

Robert Lewandowski contra el Newcastle Fuente: FCBarcelona_es

​Este giro de los acontecimientos demuestra lo frágil que es la planificación azulgrana en 2026. Un solo movimiento puede desmontar meses de trabajo en los despachos. La afición observa con preocupación cómo la columna vertebral del equipo depende de una decisión personal, mientras el margen de maniobra de Joan Laporta y Deco sigue siendo mínimo. El verano será largo y, por ahora, Ferran Torres parece ser el gran beneficiado de este caos.