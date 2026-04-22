Dental Star: La evolución hacia una odontología más humana y digital

El miedo a acudir a la consulta del dentista es algo generalizado entre la población española. Esta asistencia sanitaria a menudo se relaciona con tratamientos dolorosos e incómodos, que hacen que mucha gente retrase todo lo posible la cita… lo que suele derivar en problemas que podrían haberse evitado antes y de una forma más sencilla.

Afortunadamente, la evolución de la ciencia médica y de la tecnología aplicada al entorno bucodental está cambiando, poco a poco, este estigma que rodeaba la figura del dentista. Centros como Dental Star, convertidos en referencia nacional de innovación y modernidad, están consiguiendo que sentarse en el sillón del odontólogo no sea una pequeña tortura para los usuarios.

¿Cómo lo están logrando? Con inversión en tecnología, formación y una práctica médica centrada en el bienestar del paciente. Así lo reconocen desde esta marca, donde siempre han puesto la mirada en estos tres pilares, que ahora están siendo entendidos por los pacientes.

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Para estos profesionales de la salud bucodental, el miedo actual a los dentistas es algo entendible, pero irracional. Explican que muchos pacientes salen cada día de la consulta sorprendidos porque “no ha dolido nada” o no han sentido impresión al sentir las herramientas de trabajo dentro de la cavidad bucal.

Esto es debido, especialmente, a la inversión que clínicas como Dental Star hacen en tecnología: nuevos recursos y herramientas hacen que el trabajo sea más rápido, menos invasivo y más efectivo, explican desde el centro, donde su principal preocupación es la experiencia del paciente.

Tecnología aplicada a la sonrisa

Los métodos tradicionales y que han funcionado históricamente se han ido perfeccionando con el paso del tiempo. En eso, la tecnología tiene un papel protagonista: la llegada de herramientas como el 3D o la inteligencia artificial ha supuesto un paso de gigante para la evolución de los tratamientos.

Esto, obviamente, requiere de una actualización constante de los equipos sanitarios, así como de una importante y constante inversión en nuevas herramientas de trabajo en la consulta del dentista.

En el caso de Dental Star, ese aporte de nuevos dispositivos es constante. Así, en la actualidad, trabajan con herramientas que están enfocadas a simplificar tratamientos y a mejorar las sensaciones del paciente. Estas son las principales:

Escáner intraoral: permite generar imágenes precisas de la boca y las piezas dentales del paciente en formato 3D y sirve para afinar cada acción que el dentista realiza desde el diagnóstico hasta la solución final recomendada.

permite generar imágenes precisas de la boca y las piezas dentales del paciente en formato 3D y sirve para afinar cada acción que el dentista realiza desde el diagnóstico hasta la solución final recomendada. Medicina estética dental: los abordajes de medicina dental clásicos como el blanqueamiento o las carillas pueden complementarse con otras opciones como el ácido hialurónico para mejorar la salud de las encías.

los abordajes de medicina dental clásicos como el blanqueamiento o las carillas pueden complementarse con otras opciones como el ácido hialurónico para mejorar la salud de las encías. TAC dental: esta máquina de rayos X permite obtener imágenes tridimensionales para facilitar la planificación de los tratamientos de implantes y ortodoncia.

Estas tres herramientas son tan solo unos ejemplos de cómo Dental Star ha integrado lo mejor de la tecnología sanitaria para el beneficio de los pacientes que cada día cruzan su puerta con el miedo a sufrir por cuidar de su boca y de sus dientes.