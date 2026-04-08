Netflix lanza una nueva app gratis y sin anuncios con videojuegos

Netflix ha dado un nuevo paso en su apuesta por los videojuegos con el lanzamiento de una aplicación independiente dedicada exclusivamente al público infantil. Se llama Netflix Playground y está pensada para niños y niñas de hasta ocho años, con una colección de juegos basados en personajes y franquicias reconocibles para las familias, desde Peppa Pig hasta Barrio Sésamo, pasando por producciones propias de la plataforma y marcas licenciadas del universo infantil.

La aplicación, que está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia y se lanzará globalmente a partir del 28 de abril, encaja en la estrategia de la compañía por ampliar su ecosistema más allá del vídeo bajo demanda y reforzar su oferta familiar en un momento en el que la competencia por la atención de los más pequeños se libra también en móviles y tablets.

Desde 2021, Netflix ha ido incorporando videojuegos dentro de su aplicación principal, pero con una visibilidad limitada. Tras la revisión de sus planes con los videojuegos, Playground supone ahora una puerta de entrada específica para el público infantil, con marca propia y un mensaje dirigido directamente a padres y madres.

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Netflix lanza una app independiente, sin anuncios ni compras integradas

Netflix Playground se lanza como aplicación separada de la app principal de Netflix y está disponible de forma gratuita para todos los suscriptores, sin coste adicional. La compañía subraya que no incluye anuncios, compras dentro de la aplicación ni tarifas ocultas, una declaración de intenciones en un entorno donde buena parte del catálogo de juegos infantiles en las tiendas móviles se apoya en la publicidad invasiva y en los micropagos.

El acceso es sencillo, ya que basta con descargar la app en un smartphone o tablet e iniciar sesión con una cuenta de Netflix para acceder a un catálogo de juegos que la compañía presenta como "en constante crecimiento". Los títulos están diseñados para sesiones cortas y supervisadas, pero también lo bastante accesibles como para que los más pequeños puedan explorarlos por sí mismos. El diseño prioriza interfaces simples, controles táctiles intuitivos y una navegación visual basada en personajes e ilustraciones antes que en texto.

En cuanto al contenido, el catálogo incluye experiencias inspiradas en series y franquicias ya presentes en el servicio de streaming, junto con licencias externas muy reconocibles entre el público preescolar, como Peppa Pig y Barrio Sésamo.

Barrio Sésamo en Netflix Playground | Fuente: Netflix

La compañía insiste además en la idea de entorno seguro. Al tratarse de una aplicación concebida específicamente para menores de ocho años, la selección de juegos y actividades se ha planificado para garantizar su adecuación por edades, evitando temáticas no apropiadas, mecánicas complejas o elementos sociales que expongan a los niños a interacciones no moderadas.

Aunque de momento la empresa no ha detallado una batería de herramientas avanzadas de control parental dentro de Playground, la configuración actual se apoya en el propio marco de la suscripción y en la separación clara respecto a la app general.

Un movimiento estratégico frente a Apple, Google o Amazon

El lanzamiento de Netflix Playground llega en un momento de fuerte competencia en el segmento infantil. Plataformas como Apple, Google o Amazon llevan años construyendo ecosistemas de contenidos para niños, con sus propias tiendas de apps, servicios de suscripción y dispositivos adaptados. Netflix irrumpe en este terreno con un enorme catálogo de series y películas infantiles de alcance global y la posibilidad de convertir esas historias en experiencias interactivas dentro de la misma suscripción.

Las partidas no están condicionadas por cajas de botín ni por sistemas de recompensas ligados a pagos, algo especialmente sensible cuando se trata de menores que todavía no distinguen con claridad entre contenido y publicidad.

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Hasta ahora, el catálogo de juegos asociado a la plataforma había estado muy ligado a públicos adolescentes y adultos, con títulos basados en franquicias como Stranger Things y otras producciones propias. Con Playground, la compañía abre un frente específico en el segmento preescolar y de primeros años de primaria, uno de los más disputados por anunciantes y desarrolladores, pero también uno de los más regulados y sensibles desde la óptica de la protección del menor.

Queda por ver cómo evolucionará el catálogo de Playground y si la compañía dará más protagonismo a funcionalidades específicas de control parental, como límites de uso, informes de actividad o integración más profunda con los perfiles infantiles existentes. Por ahora, la apuesta se centra en aprovechar la fuerza de personajes reconocibles, ofrecer una experiencia de juego sin sobresaltos económicos y consolidar la percepción de Netflix como un entorno fiable para las familias, tanto cuando los niños ven contenido como cuando juegan.