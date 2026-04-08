Clima extremo en Australia: el fenómeno atmosférico que ha teñido el cielo completamente de rojo

Puede parecer una escena apocalíptica de una película, pero se trata de una realidad. En Australia, el clima extremo y la combinación de factores muy poco frecuentes ha provocado que sus ciudadanos se hayan encontrado con una escena que nunca hubiesen imaginado, siendo especialmente llamativo.

Concretamente, se trata de un fenómeno atmosférico que ha teñido el cielo completamente de rojo, dando lugar de esta manera a una imagen que podría ser una escena de un filme de ciencia ficción. Conocemos el motivo por el que se ha dado este evento que ha provocado infinidad de fotos y vídeos en las redes sociales.

CIELO TOTALMENTE ROJO EN AUSTRALIA

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Las redes sociales han estado plagadas en las últimas semanas de imágenes y vídeos realmente sorprendentes por un hecho acontecido en Australia, donde se ha dado una escena que más bien parece sacada de una película de ciencia ficción.

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En ellas se podía observar un cielo completamente rojo en el oeste del país. No se trata de un filtro ni han sufrido ningún retoque, ya que, como indica AccuWeather, se trata de un espectacular efecto que viene ocasionado por una combinación de factores.

NO, that's not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

En este vídeo grabado el pasado 27 de marzo en un parque de caravanas en Denham (Australia), se puede contemplar este espectacular efecto que viene dado por una combinación de clima extremo con factores geológicos y fenómenos atmosféricos.

Aunque no es extraño ver cielos de color naranja provocados por incendios, este cielo completamente rojo no tiene nada que ver, y resulta especialmente llamativo por las condiciones tan extremas en las que se ha dado. Parece que tenemos un filtro rojo, pero la situación es real.

¿QUÉ PRODUCE LOS CIELOS ROJOS DE AUSTRALIA?

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Ahora que conocemos que el cambio climático está alterando la duración de los días, nos encontramos con impresionantes fenómenos como los cielos rojos de Australia. Se trata de un increíble fenómeno atmosférico que se ha dado por la combinación de tres eventos totalmente distintos y extremos.

El primero de los eventos que han provocado este fenómeno es la tormenta tropical Narelle, que fue la primera en 20 años en cubrir tres estados del país, alcanzando una extensión de 5.472 kilómetros. Como consecuencia de la tormenta se han generado lluvias y vientos muy fuertes.

También han contribuido a ello una enorme sequía y el calor extremo sufrido en el oeste de Australia en los últimos años, lo que ha provocado que las rocas ricas en hierro del noroeste de Australia se oxiden bajo el calor seco, lo que ha llevado a que se adquiera el tono rojizo.

Según el óxido se expande, provoca el debilitamiento de la roca y contribuye a su desintegración. Ante la ausencia de lluvias, el polvo rojizo se queda en la superficie, sin ser arrastrado por el agua.

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Como consecuencia de la tormenta tropical Narelle, con sus fuertes vientos, se ha levantado todo el polvo rojizo hacia la atmósfera. De esta manera, mientras que en algunas partes de Australia el cielo se ha vuelto de color naranja, en otros se ha teñido totalmente de color rojo. En este fenómeno también influyen las nubes y la luz solar.

LA RECOMENDACIÓN DE LAS AUTORIDADES EN AUSTRALIA

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Mientras la NASA avisa de las ciudades españolas que serán inhabitables dentro de 30 años, en este caso las autoridades australianas decidieron actuar rápidamente, recomendando a los ciudadanos del oeste del país que no salgan de casa, salvo en casos de extrema urgencia.

El motivo es que el polvo que transporta el aire contiene un óxido que puede ser tóxico si se ingiere o se respira en grandes cantidades. El clima extremo que sufre todo el planeta puede dar lugar a fenómenos meteorológicos nunca antes vistos, pero que cada vez están llamados a ser más habituales.

De esta forma, es posible que tengamos que acostumbrarnos a cielos rojos como los vistos en Australia, así como a otros fenómenos llamativos habitualmente asociados a la ciencia ficción que, sin embargo, son una realidad.