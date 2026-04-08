El iPhone 17 Pro Max de la misión Artemis II aterriza en MediaMarkt con un descuento exclusivo

La exploración del espacio siempre ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías, pero a veces, los dispositivos que usamos a diario demuestran estar a la altura de las estrellas, MediaMarkt lo sabe. La misión Artemis II ha marcado un hito en la historia reciente de la NASA, devolviendo una tripulación humana a la órbita lunar tras más de medio siglo de espera.

Lo sorprendente de este viaje no es solo la proeza técnica de la nave, sino el equipo fotográfico que los astronautas han llevado consigo. Entre equipos sumamente complejos, destaca un teléfono comercial que cualquiera puede llevar en el bolsillo. Ahora, ese mismo smartphone que ha capturado el cosmos tiene una rebaja muy atractiva en MediaMarkt.

El papel histórico del terminal de Apple y su rebaja exclusiva en MediaMarkt

El papel histórico del terminal de Apple y su rebaja exclusiva en MediaMarkt | Fuente: Apple

Ver un dispositivo móvil comercial flotando en gravedad cero no es completamente nuevo, pero el iPhone 17 Pro Max ha logrado algo inédito. Se ha convertido en el primer smartphone oficial en acompañar a una tripulación en una travesía alrededor de la Luna. Los astronautas de la misión Artemis II aprovecharon las capacidades de este teléfono para documentar el viaje de una forma muy particular. Según los reportes, llegaron a apagar todas las luces de la cabina de la nave para poder fotografiar el lado oscuro de la Luna a través de las ventanillas, logrando unas capturas impresionantes.

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Este teléfono no ha estado solo en la tarea de documentar el viaje espacial. La NASA ha publicado diversas imágenes en su cuenta oficial de Flickr, donde el smartphone de Apple ha compartido protagonismo con cámaras de acción GoPro y equipos profesionales de Nikon. Saber que llevas en la mano el mismo equipo que ha retratado la superficie lunar le otorga un valor especial al terminal.

Si estás pensando en renovar tu móvil y quieres tener esta pieza de tecnología punta, las noticias son excelentes. El precio de salida oficial de la versión de 256 GB se sitúa en los 1.469 euros. Sin embargo, si revisas el catálogo del outlet de MediaMarkt, puedes encontrar unidades totalmente nuevas con un descuento que supera los 100 euros. Concretamente, te lo puedes llevar a casa por 1.357,55 euros, una rebaja de 112 euros que lo hace mucho más accesible.

Pantalla gigante y rendimiento asegurado para la próxima década

Más allá del marketing espacial, las especificaciones técnicas del iPhone 17 Pro Max justifican plenamente su uso en misiones exigentes y su precio en el mercado. Si eres de los que consume muchas horas de vídeo o te apasiona jugar desde el móvil, su frontal te va a enamorar. Monta un enorme panel OLED de 6,9 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, lo que se traduce en una fluidez absoluta al navegar por los menús o en escenas de acción rápida.

Un detalle técnico que seguramente ayudó a los astronautas y que tú agradecerás en pleno verano es su brillo máximo. La pantalla alcanza los 3000 nits, una cifra brutal que garantiza que podrás ver perfectamente la pantalla a plena luz del día, por mucho sol que haga en exteriores. Sus potentes altavoces estéreo complementan la experiencia, convirtiendo el teléfono en un auténtico cine de bolsillo para devorar series estés donde estés.

En el interior, el cerebro encargado de mover todo este hardware es el chip A19 Pro. Esta bestia de procesamiento no solo asegura que cualquier aplicación pesada funcione sin tirones, sino que garantiza una vida útil larguísima. Apple promete actualizaciones de software para este modelo hasta, al menos, el año 2032. Comprar este terminal significa que tendrás un teléfono plenamente funcional y seguro durante casi una década.

La campaña de abril inunda MediaMarkt con chollos en imagen y relojes

La campaña de abril inunda MediaMarkt con chollos en imagen y relojes | Fuente: Nintendo

El descuento del móvil lunar no viene solo. MediaMarkt ha lanzado su campaña "Abril ahorral", una iniciativa que estará activa hasta el próximo 12 de abril y que trae rebajas muy agresivas en distintas categorías de tecnología y entretenimiento. Si buscas complementar tu ecosistema tecnológico, tienes el Apple Watch Series 11 a su precio mínimo histórico. La versión de 46 mm (talla M/L) se ha desplomado hasta los 379 euros. Es un reloj inteligente que brilla por su diseño elegante y su pantalla nítida, además de incorporar un arsenal de sensores para monitorizar tu actividad física diaria con precisión clínica.

Por otro lado, si lo que quieres es renovar el salón de casa, hay una oferta en televisores que no puedes dejar pasar. El Philips 65MLED820 es una pantalla de gran formato con 65 pulgadas y tecnología QD-Mini LED, lo que asegura unos negros profundos y colores vibrantes. Aunque este modelo prescinde del sistema Ambilight propio de la marca, lo compensa con resolución 4K, compatibilidad con Google Assistant, integración de Alexa y altavoces con soporte para Dolby Atmos. Su precio promocional es de 499 euros, pero la jugada maestra está en comprarlo a través de la aplicación móvil de MediaMarkt, lo que te aplica un descuento extra y deja el televisor en unos tentadores 424,15 euros.

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Los amantes de los videojuegos también tienen su espacio en esta oleada de ofertas. MediaMarkt ha decidido reactivar uno de los mejores chollos que vimos a finales de marzo para la recién estrenada Nintendo Switch 2. La consola híbrida de nueva generación tiene un precio fijado de 459 euros, pero la promoción actual la hace irresistible al incluir un videojuego totalmente gratis a tu elección.

Al adquirir la máquina, puedes escoger uno de estos cuatro títulos para empezar a jugar desde el minuto uno sin gastar un céntimo más. Las opciones cubren gustos muy variados. Tienes la velocidad desenfrenada de "Kirby Air Riders", el exigente desafío de acción de "Hades 2", la esperadísima aventura espacial "Metroid Prime 4 Beyond" o las batallas multitudinarias de "Hyrule Warriors La era del destierro". Es el momento ideal para dar el salto a la nueva generación portátil de Nintendo con el catálogo inicial ya resuelto.