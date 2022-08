Operación Triunfo: desvelan la fecha del nuevo reencuentro

Nuevo reencuentro en Operación Triunfo: Posible fecha

La noticia sobre el nuevo recuentro de los ex concursantes de Operación Triunfo fue dada por Chenoa (parte de la primera edición del programa), quien en una entrevista habló sobre la posible fecha del nuevo programa. De igual modo, también aprovechó el momento para confirmar que no busca tener hijos con su pareja, Miguel Sánchez, debido a que reconoce que son todo lo felices que pueden ser y no necesitan nada más en su relación. A continuación les contaremos todo lo que se sabe sobre el programa de reencuentro y cuando será su posible fecha de estreno.