El truco viral del arquitecto Leonardo Rogel para refrescar la casa sin aire acondicionado (y solo necesitas un ventilador)

Reconócelo, a ti también te da pavor ver la factura de la luz en julio. De hecho, la mayoría asumimos que el ventilador es nuestro único aliado para no derretirnos, pero lo usamos fatal. Y no, no es que sea inútil: es que no sabemos sacarle partido.

El arquitecto Leonardo Rogel lo ha explicado con una claridad pasmosa en su perfil de TikTok (@leonardo_rogel_), y el resumen es tan simple que duele: un ventilador nunca enfría el aire, solo lo mueve. La diferencia está en cómo lo colocas y qué añades a la habitación para que de verdad refresque.

El mito del ventilador que todos hemos creído

La lógica de andar por casa dice: «en verano, pongo el ventilador y ya». Pero si la habitación está a 30 grados, mover ese aire caliente solo alivia mientras el chorro te da en la cara. En cuanto te alejas, el calor te come. Rogel insiste en que para bajar la temperatura necesitas dos cosas: humedad y renovación del aire.

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Aquí es donde el truco se convierte en un chollo sin gastar un euro. Lo primero, rociar la habitación con agua antes de dormir basta un atomizador de los de plantas y un par de disparos al ambiente, no a las sábanas. El agua en el aire ayuda a que la sensación térmica baje de inmediato, sobre todo si después activas el ventilador.

El truco de la toalla que igual no conocías

Si las noches son muy secas, el arquitecto recomienda algo todavía más efectivo: mojar una toalla, escurrirla y colocarla justo detrás del ventilador. Tal como él mismo explica, «el agua al evaporarse enfría el aire alrededor de la toalla, aire que será succionado por el ventilador y empujado hacia ti».

Funciona exactamente igual que esos ventiladores con depósito de agua que cuestan un riñón, pero con lo que tienes en casa. Es el clon low cost de la refrigeración evaporativa y en noches con poca humedad se nota muchísimo. Si quieres afinar, pon la toalla sobre una silla o un tendedero plegable a un palmo de las aspas.

Colocar el ventilador pegado a la ventana de noche es casi como enchufar el fresco de la calle directo a tu cama.

Por qué este verano vas a dormir mejor (sin arruinarte)

El tercer consejo es el que cambia el juego: por la noche, en lugar de tener el ventilador en un rincón, péguelo a la ventana abierta. Así, el aparato aspira el aire fresco del exterior y lo empuja hacia dentro, bajando de verdad la temperatura de la habitación. Rogel lo resume en este vídeo que ya acumula millones de reproducciones y que te deja con la sensación de que te han estado engañando toda la vida.

Además, mantener la casa fresca no es solo cosa de la noche. Durante el día, ventila a primera hora, echa las persianas en cuanto pega el sol y verás cómo el conjunto de trucos multiplica el efecto. Y todo sin encender el aire acondicionado.

🧠 Para soltarlo en la cena

El ventilador junto a la ventana aspira aire fresco de fuera.