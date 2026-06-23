7 plantas resistentes a la sequía para tu terraza: olvídate de regar si te vas de vacaciones

A ver, reconócelo: tu terraza es tu rincón favorito en primavera, pero en cuanto aprieta el calor de julio y agosto se convierte en una misión casi imposible. Y si además te vas de vacaciones, el drama está servido. Y no, no hace falta gastarse un dineral en sistemas de riego automático ni molestar al vecino.

Yo he pasado por eso más veces de las que quiero recordar: plantas secas, macetas amarronadas y la sensación de haber tirado el dinero. Por suerte, hay especies que resisten estoicas y apenas necesitan riego. Hoy te cuento cuáles son, para que este verano respires tranquilo.

Las supervivientes del calor: las siete magníficas

El truco está en elegir especies de climas secos, las mismas que llenan de color el paisaje mediterráneo sin que nadie las mime. La glicinia, por ejemplo, es una trepadora que al principio agradece algo de humedad, pero una vez arraigada aguanta sequías que da gusto. Sus cascadas de flores lilas son una pasada.

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Otra trepadora que no te falla es la buganvilla. Si la tienes en el suelo, con un riego semanal en verano va que chuta; en maceta, con un par de veces a la semana se apaña. En invierno, la lluvia suele ser suficiente. Y esas flores de colores intensos… una maravilla.

El aloe es el comodín perfecto: decorativo, con propiedades calmantes para la piel y un campeón de la sequía. Puedes regarlo cada 15 o 20 días y tan feliz. De hecho, aguanta meses sin agua. Es casi un cactus de diseño. Vamos, que si te olvidas de él, él no se queja.

La clave para una terraza sin preocupaciones: plantas de secano, belleza y cero dramas.

Para quienes tengáis espacio de sobra, el olivo es una apuesta segura y elegante. Una vez establecido, se alimenta del agua de lluvia. Solo necesita riego extra en la fase de plantación o en sequías extremadamente largas. Y su porte mediterráneo le da un aire sofisticado a cualquier terraza.

Si buscas color y aroma a partes iguales, la verbena y las aromáticas son tu combo ganador. La verbena florece sin parar con sol directo y apenas mantenimiento. El romero, el tomillo o la salvia huelen de cine, ahuyentan plagas y encima te sirven para guisos.

Cierra el grupo la adelfa, un clásico de las cunetas que aguanta lo que le echen. Sus flores rosas o blancas son un espectáculo incluso con cuidados mínimos, pero si le das un riego semanal en verano, la floración será mucho más generosa. Eso sí, ojo con mascotas porque sus hojas son tóxicas si se ingieren.

¿Realmente funcionan? Mi experiencia (y la de muchos)

El año pasado me fui diez días y al volver, todo seguía perfecto. La buganvilla había echado flores nuevas. Y no soy el único; en los grupos de jardinería urbana, quienes apuestan por estas especies mediterráneas coinciden: menos riego y más flor. No hay trampa: es pura selección natural. Si crecen en la sierra sin que nadie las toque, ¿por qué no iban a hacerlo en tu terraza?

El gesto que remata la jugada: acolchado y macetas agrupadas

Además de elegir bien, hay un par de trucos que marcan la diferencia. Cubrir la tierra con corteza de pino o grava (lo que llaman acolchado) reduce la evaporación una barbaridad. Y si agrupas varias macetas juntas, creas un microclima que conserva la humedad. Para ausencias largas, puedes usar macetas de autorriego o enterrar una botella boca abajo. Pequeños gestos que te ahorran disgustos.

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🧠 Para soltarlo en la cena

Las plantas mediterráneas sobreviven sin riego durante semanas, elige bien.