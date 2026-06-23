Mercadona lanza productos de belleza para niños que arrasan en redes: precios y análisis

Vale, lo confieso: cada vez que veo un producto nuevo de Mercadona en redes sociales, sé que voy a acabar comprándolo. Esta vez la tentación no viene en forma de snack o de helado, sino de una colección de belleza infantil que está arrasando en TikTok e Instagram: mascarillas, colonias y accesorios con personajes que tus hijos conocen de sobra.

Así es la colección 'beauty' infantil con la que Mercadona está arrasando

Mercadona ha vuelto a ampliar su sección de novedades con tres productos pensados para convertir la rutina de cuidado personal infantil en un juego. Como nos contó Consumidor Global, la cadena ha apostado por formatos muy visuales, personajes reconocibles y, sobre todo, precios que no dan vértigo.

Los tres lanzamientos comparten una filosofía clara: que los más pequeños se diviertan mientras aprenden gestos de autocuidado. Y lo hacen con dos grandes reclamos: el universo Disney (con Vaiana) y el videojuego de moda, Minecraft.

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Pero vamos al grano, que sé que quieres saber qué hay y cuánto cuesta.

Mascarilla facial, colonias y accesorios: lo que trae cada producto

La mascarilla facial infantil Koala Mask de Deliplus (la línea de cosmética de Mercadona) es la estrella de esta colección. Su envase con forma de koala y aroma a cereza y manzana la convierte en una experiencia mucho más cercana al juego que a un tratamiento de adulto. Cuesta 2 euros la unidad y viene en formato individual de un solo uso.

Por 2 euros, la mascarilla del koala convierte un gesto de cuidado en un juego que los niños adoran.

Además, la fórmula incluye extractos de vitamina B5 y regaliz, pensados para hidratar sin irritar. Está dermatológicamente testeada y no contiene alcohol, lo que la hace extra suave. Eso sí, como cualquier producto cosmético infantil, es importante leer las indicaciones del envase y no usarlo sobre piel dañada o sensible.

Los otros dos productos son lotes que incluyen colonia y accesorios. El set de Disney Vaiana trae un eau de toilette de 150 ml, tres pinzas de pelo con forma de flor y un collar infantil. Todo presentado en una caja turquesa con motivos tropicales que encanta a los fans de la película. Cuesta 10 euros.

El lote de Minecraft sigue la misma línea: fragancia de 150 ml y, en este caso, una bandolera pixelada con el inconfundible Creeper verde. También por 10 euros, y con un extra funcional: la bandolera se puede seguir usando cuando la colonia se acabe, lo que alarga la vida útil del regalo.

En Mercadona no son novedades aisladas; la cadena ha ido ampliando su línea infantil con este tipo de productos que mezclan cuidado y entretenimiento. Los puedes encontrar ya en la mayoría de sus supermercados, en la sección de cuidado personal, y también online.

Nuestro veredicto: ¿son una compra redonda o hay letra pequeña?

Aquí va nuestra opinión sincera. La mascarilla, por 2 euros, es un capricho divertido que introduce a los niños en el autocuidado sin riesgo: está formulada con extractos de vitamina B5 y regaliz, y su tamaño XS se adapta a la cara infantil. Eso sí, hay que usarla siempre bajo la supervisión de un adulto y evitar si la piel está irritada.

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Los lotes de colonia con accesorios nos parecen un acierto como regalo de última hora o detalle de cumpleaños. Por 10 euros, la relación calidad-precio es difícil de batir, y los complementos (pinzas, collar o bandolera) añaden un plus que los diferencia de una simple colonia. El collar de Vaiana tiene un diseño muy fiel y un cierre seguro, ideal para que jueguen sin miedo a perderlo. Nos ha gustado especialmente que la bandolera de Minecraft sea resistente y con cierre apto para niños; aguanta el trote.

Mercadona sigue demostrando que sabe leer lo que buscan las familias: productos que gusten a los niños y tranquilicen el bolsillo de los padres. Y si encima se convierten en un juego, mejor que mejor. Así que, si andas buscando un detalle original y económico para el próximo cumpleaños o simplemente para darles un capricho, esta colección de Mercadona es un acierto.

🛒 Directo al grano

Precio: Mascarilla Koala Mask 2 €; lotes Disney Vaiana y Minecraft 10 € cada uno. Fecha: precio habitual, sin fecha de caducidad de oferta. Sección: cuidado personal infantil, tanto en tienda física como en la web de Mercadona.