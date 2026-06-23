Google invierte 75 millones en A24 para desarrollar inteligencia artificial para el cine

Agárrate porque esto es de los movimientos que cambian las reglas del juego. Google ha puesto 75 millones de dólares sobre la mesa para entrar en el cine de la mano de A24, el estudio indie que mejor entiende lo que quiere el espectador moderno.

La operación la canaliza DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial del gigante tecnológico, y según adelantó The Wall Street Journal y confirmó la propia compañía en su blog oficial, no es una compra ni una exclusividad: es una colaboración de investigación y desarrollo que abarcará 'múltiples proyectos a lo largo del tiempo'. El dato clave: Google invierte alrededor de 75 millones de dólares en A24 y se convierte así en la primera vez que el buscador toma participación en un estudio de cine.

Qué significa exactamente esta alianza para el cine

La idea no es que una IA escriba guiones sola ni que sustituya a los directores. Google lo dejó claro en su comunicado: quieren 'ayudar a los cineastas a ampliar sus posibilidades narrativas' y que las herramientas del futuro las moldeen los propios creadores. En la práctica, DeepMind y A24 trabajarán codo con codo para desarrollar nuevos flujos de trabajo, técnicas y tecnologías de producción que integren inteligencia artificial en el proceso creativo.

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Hablamos de cosas como generación de imágenes asistida, previsualización inteligente de escenas o incluso sistemas que faciliten la postproducción sin perder la identidad artística del proyecto. A24 ha demostrado que la experimentación visual y narrativa vende, y con este acuerdo gana un socio tecnológico de primer nivel para seguir empujando los límites.

Por qué A24 y qué pinta Google en todo esto

Elegir a A24 no es casualidad. El estudio detrás de títulos como Todo a la vez en todas partes, La ballena o Hereditary ha construido un sello de calidad y riesgo que conecta con la crítica y con un público joven que busca algo más que el algoritmo de siempre. Google, que nunca había invertido directamente en un estudio, apuesta aquí por la creatividad de autor, no por el producto masivo.

El movimiento tiene toda la lógica del mundo: DeepMind necesita aplicar su investigación a un entorno real donde la narrativa, la estética y la tecnología se fusionen, y A24 gana recursos para seguir haciendo cine de riesgo sin depender solo de la taquilla. El acuerdo es no exclusivo, así que otras productoras podrían beneficiarse de los avances que salgan de esta colaboración.

Con esta alianza, Google no compra un estudio: invierte en el cerebro creativo que puede enseñarle a la IA a contar historias, no solo a procesar datos.

El precedente: cuando la tecnología y la creatividad se dan la mano

No es la primera vez que un gigante tecnológico se asoma al cine. Netflix lleva años usando modelos predictivos para decidir qué produce, y Amazon ya ha integrado herramientas de IA en sus procesos de postproducción. Pero lo de Google y A24 es distinto porque aquí no se trata de optimizar el catálogo, sino de inyectar inteligencia artificial directamente en el corazón del proceso creativo con uno de los estudios más vanguardistas del momento.

El riesgo está en el equilibrio: si la tecnología se impone al oficio, podemos acabar viendo películas técnicamente impecables pero sin alma. A24 tiene la credibilidad suficiente para evitar ese precipicio, y Google, por su parte, necesita demostrar que su IA puede sumar sin fagocitar. El optimismo está justificado, pero conviene esperar a ver los primeros resultados antes de lanzar campanas al vuelo.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8/10. La combinación de la factoría de talento de A24 con la potencia de DeepMind promete, pero la clave estará en cómo se traduzca en pantalla. De momento, la inversión es seria y el socio creativo, el mejor posible.

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