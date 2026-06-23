Taylor Swift y Blake Lively: las versiones que chocan sobre su posible reconciliación

Agárrate, Swiftie, porque el culebrón del año se acaba de complicar. La posible vuelta de la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively —que llevaba meses en pausa— está ahora en un punto muerto: una fuente dice que están de nuevo en contacto y que Blake ha elegido vestido para la boda, y otra que ni siquiera ha habido una llamada.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Dos fuentes de peso que se contradicen a las horas, el factor 'boda de Taylor' como telón de fondo y una amistad rota que todo el mundo analiza desde hace meses. Las próximas semanas van a ser un campo de minas para los cotillas.

El origen del enfriamiento: un drama judicial de por medio

Taylor Swift se vio arrastrada al conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, el director y coprotagonista de It Ends With Us. La filtración de mensajes privados en los documentos judiciales —y la sombra de lealtades divididas— tensó al máximo una relación que hasta entonces parecía blindada. Desde entonces, las dos amigas pasaron de ser inseparables a no coincidir en un solo evento público.

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Dos informes que se pisan el uno al otro (y no se ponen de acuerdo)

El pasado fin de semana, el DailyMail.com publicó que Taylor y Blake habían retomado el contacto y que fuentes cercanas incluso afirmaban que Blake ya tenía elegido el vestido para la boda de Taylor con Travis Kelce. Una señal de paz en toda regla.

Pero antes de que los fans tuvieran tiempo de celebrarlo, The US Sun soltó otro bombazo: según sus informantes, no ha existido ninguna llamada de reconciliación entre Taylor y Blake. Cero. Nada.

Dos medios de prestigio, dos historias totalmente opuestas y ningún protagonista dispuesto a dar la cara. Bienvenidos al nuevo capítulo de este culebrón.

En la redacción ya lo hemos puesto dos veces en bucle y esta claro que solo ellas saben la verdad. Los foros de Swifties llevan ardiendo desde el sábado, con bandos enfrentados que analizan cada coma de ambos artículos.

La boda como termómetro: ¿Blake entre los invitados?

El momento no puede ser más delicado. La boda de Taylor y Travis Kelce, aún sin fecha exacta confirmada, tiene a los Swifties interpretando cada gesto. Si Blake apareciera en el convite —o, más aún, si luciera ese vestido del que se habla—, la reconciliación se daría por hecha sin necesidad de comunicado, y los titulares sobre el 'beef' se esfumarían en cuestión de horas.

Y mientras tanto, ni Taylor Swift ni Blake Lively han soltado prenda, dejando que las fuentes anónimas se peleen en los titulares.

Otras reconciliaciones de famosas que nos enseñan a no creernos nada hasta la foto

No es la primera vez que un distanciamiento entre famosas se convierte en telenovela. Recuerdo el vaivén mediático entre Selena Gomez y Demi Lovato: años de indirectas, rumores de llamada secreta y una foto juntas en un evento que lo zanjó todo. Pero hasta que no vimos la imagen, todo fue humo.

Con Taylor y Blake pasa tres cuartos de lo mismo. La presión de la boda añade un ingrediente extra que vuelve cada rumor más jugoso, pero también más volátil. Yo, si no veo foto de ellas dos en el banquete, no me creo nada.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)