Confirmado: GTA VI abre reservas el 25 de junio y se rumorea el posible tráiler 3 tras un comentario de YouTube

Hace unos días, Rockstar Games soltó la bomba: las reservas de GTA VI se abren el próximo 25 de junio. Fecha, hora y, lo más jugoso, el precio que llevamos años temiendo. Pero un simple comentario de YouTube en el tráiler 2 ha elevado la histeria a niveles de lanzamiento de consola usada. ¿Tráiler 3? ¿Caída de servidores? Vamos a desmenuzarlo.

Un comentario que vale su peso en oro (virtual)

La cuenta oficial de YouTube dejó este mensaje en el segundo tráiler del juego: «Tened en cuenta que estaremos muy ocupados el día 25 de junio». Así, sin más. Clavado en la sección de comentarios como quien deja un post-it en la nevera. La comunidad de Reddit, que no descansa ni los fines de semana, se ha partido en dos. Unos apuestan por el tráiler 3, porque Rockstar nunca hace las cosas a medias y un nuevo vídeo el día que se abren las reservas sería el empujón definitivo para batir todos los récords. Otros, más escépticos, creen que es una broma simpática del community manager de YouTube y que Rockstar no necesita más marketing: el simple «ya puedes reservar» va a tumbar los servidores de PlayStation Store y Steam. Dejémoslo en un «ya veremos».

Rockstar no necesita un comentario en YouTube para que GTA VI reviente internet. Pero el hecho de que hasta la plataforma juegue al despiste dice mucho del nivel de hype.

El tráiler 3: más plausible de lo que parece

Pensadlo con lógica de estudio: abres reservas el día X, ¿qué mejor que acompañarlas con un tráiler que muestre jugabilidad sin filtros y despeje dudas sobre la trama? Tendría sentido que Rockstar quisiera romper internet justo ese día. De todos los grandes lanzamientos, GTA VI es el que más se presta a una campaña de este tipo. Y si hay un estudio que sabe jugar con los tiempos y el secretismo, es Rockstar. Lo llevan haciendo desde los tiempos de San Andreas, así que no sería raro que el tráiler 3 aterrice el 25 de junio con un cierre épico: «Ya disponible para reservar». Eso sí, el hermetismo de la compañía es su sello, y tampoco podemos descartar que YouTube solo estuviera bromeando sobre lo ocupados que van a estar sus empleados intentando reservar una copia.

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Reservas, precio y la eterna duda: ¿se retrasará?

Lo único confirmadísimo es que el 25 de junio podremos soltar la pasta por GTA VI. ¿Cuánta? El precio sigue siendo la gran incógnita, pero circulan filtraciones que sitúan la edición estándar entre los 80 y los 90 euros. Nada descabellado para el terremoto financiero que se avecina. Ahora bien, que se abran reservas no significa que la fecha de lanzamiento sea inamovible. La industria nos ha dado ejemplos sonados de juegos que recaudaron millones en preventa y luego se retrasaron. Pero aquí hablamos de Rockstar, que suele cumplir plazos... aunque con GTA VI, cualquier cosa puede pasar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9,5/10. GTA VI es el juego más esperado de la década y cada migaja de información dispara las teorías. El comentario de YouTube es anecdótico, pero suma. Si el 25 de junio suena la música del tráiler 3, internet se parará. Y si no, las reservas bastarán para tumbar las tiendas digitales.

El resumen para vagos (TL;DR)