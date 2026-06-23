Descubre la exposición 'Mónaco y España: Cinco siglos de historia compartida' en la Fundación Cajasol de Sevilla

Si estás en Sevilla estas semanas, tienes una cita con el arte que no deberías dejar escapar. La Fundación Cajasol acaba de inaugurar en su Sala Vanguardia la exposición Mónaco y España: Cinco siglos de historia compartida, un recorrido por los estrechos lazos que han unido a ambos territorios a lo largo del tiempo.

La muestra abrió sus puertas ayer, 22 de junio, y reúne alrededor de 150 piezas que van desde documentos históricos y mapas antiguos hasta obras de arte. Pero el gran imán es una recreación minuciosa del icónico traje de flamenca que la princesa Grace de Mónaco lució en la Feria de Abril de 1966, confeccionado de nuevo por el taller sevillano de Lina, una joya que solo podrá verse en esta sede.

Qué vas a ver en esta exposición

La Sala Vanguardia acoge una selección de piezas que narran cómo las rutas comerciales, las alianzas dinásticas y la diplomacia han tejido una relación de cinco siglos. Se exhiben tratados, correspondencia oficial, grabados, pinturas y objetos de la vida cotidiana de ambas cortes. Cada vitrina invita a descubrir un capítulo distinto de esa historia que pocos conocen en profundidad.

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La gran protagonista, sin embargo, es la moda y la memoria de Grace Kelly. El traje de flamenca, confeccionado por Lina, no es una simple réplica: reproduce con fidelidad los bordados, el tejido y los volantes que la princesa llevó en la Feria de Abril. Verlo de cerca provoca una conexión inmediata con la fascinación que sintió la princesa monegasca por la cultura andaluza.

Junto a esta pieza, el visitante encontrará otros objetos que reflejan el intercambio cultural: desde cartas autógrafas hasta fotografías de encuentros oficiales y regalos de Estado. La exposición consigue que la diplomacia cobre vida a través de los objetos.

Hay una historia fascinante detrás de cada documento y una emoción que revive con el traje de flamenca de Grace, que convierte la visita en una experiencia inolvidable.

Por qué esta muestra importa

Mónaco y España mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de siglo y medio, y esta exposición recuerda que los vínculos van mucho más allá de lo protocolario. La presencia de la embajadora monegasca en la inauguración, Catherine Fautrier-Rousseau, subraya un renovado interés por estrechar lazos culturales con Andalucía, y Sevilla es el punto de partida.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacó que la muestra permite «descubrir capítulos apasionantes de una relación histórica que, 150 años después del inicio de su etapa diplomática, mantiene toda su vigencia». Y el teniente de alcalde, Manuel Alés, puso el acento en el cariño que la ciudad siente hacia aquella visita de Grace en 1966: «Ese traje es un símbolo de la felicidad que ella nos trajo».

Lo que hace especial esta propuesta es que no se limita a una cronología de fechas, sino que construye un relato emocional. La recreación del vestido de flamenca actúa como hilo conductor entre la historia diplomática y la memoria sentimental de los sevillanos, y convierte la exposición en un viaje didáctico y cercano, apto para todos los públicos.

Cinco siglos de historia que merecen un paseo

La muestra se inscribe en una tendencia de exposiciones que exploran las relaciones entre países mediante el patrimonio material, pero aquí el acento local y la pieza estrella del traje de flamenca le dan una personalidad única. Conviene fijarse en cómo los documentos y las obras de arte dialogan con el presente: la relación entre el Principado y Andalucía sigue viva y esta muestra quiere ser un punto de inflexión para futuras colaboraciones culturales.

Merece la visita porque consigue algo difícil: explicar cinco siglos de historia sin abrumar, con un ritmo expositivo que va de lo general a lo íntimo. La entrada es libre hasta completar aforo, así que conviene aprovechar las mañanas o las tardes con calma para dejarse llevar por la narración. Al salir, uno entiende por qué Grace Kelly se sintió en Sevilla como en casa.

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Ficha técnica