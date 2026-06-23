Abierto el plazo para solicitar los viajes del Imserso 2026: requisitos, precios y cómo apuntarse

Si tienes padres, abuelos o algún familiar que merece una escapada sin gastar de más, , los viajes del Imserso son el plan perfecto. El programa de turismo social para mayores ha abierto hoy, 22 de junio, la solicitud de acreditación para la temporada 2026-2027 y hay 879.213 plazas esperando. Tan solo necesitas saber quién puede apuntarse, qué precios maneja y cómo hacer la solicitud antes de que se agote el plazo.

¿Quién puede participar en el programa de turismo del Imserso?

El Imserso no pone las cosas difíciles, pero sí hay que cumplir algunos requisitos básicos. Pueden acceder las personas residentes en España que sean pensionistas de jubilación, viudedad con 55 años o más, o perceptores de prestaciones por desempleo con 60 años cumplidos. También entran los asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social con 65 años o más. Si eres español y resides en el extranjero pero cumples los requisitos, también puedes solicitarlo, igual que los emigrantes retornados con pensión pública.

Además, se permite viajar con hijos con discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que se alojen con los padres o paguen el suplemento correspondiente en caso de habitación individual. Y por supuesto, el cónyuge, la pareja de hecho o la persona con relación estable análoga puede acompañarte aunque no cumpla por sí mismo las condiciones de edad o pensión.

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Un detalle importante: si ya participaste en campañas anteriores y estás acreditado como beneficiario, no necesitas presentar una nueva solicitud, salvo que quieras modificar datos personales o cambiar tus preferencias de destino.

¿Cuánto cuestan los viajes subvencionados en 2026?

Aquí viene lo que más gusta: los precios. Las escapadas más económicas parten de 132,91 euros por 4 días y 3 noches en capitales de provincia. Para estancias más largas en la costa peninsular, los precios con transporte incluido arrancan en 244,04 euros para 8 días y 309,22 euros para 10 días. Si prefieres islas, apunta: Baleares desde 285,29 euros (8 días) y Canarias desde 378,75 euros, también con el viaje incluido. Son cifras que dejan la escapada prácticamente a coste de alojamiento, una ganga difícil de encontrar en el mercado turístico actual.

Los precios no han cambiado mucho respecto al año pasado, pero las plazas vuelan: lo inteligente es presentar la solicitud cuanto antes.

Cómo solicitar plaza: fechas y pasos para no perder el chollo

El plazo para pedir la acreditación está abierto desde hoy, 22 de junio, y se cerrará el viernes 10 de julio de 2026 (ambos días incluidos). Tienes apenas tres semanas, así que no lo dejes para el último día. La forma más rápida es hacerlo por vía electrónica a través de la sede electrónica del Imserso (puedes acceder aquí). Si prefieres el papel, también puedes presentar el formulario en los registros oficiales o enviarlo por correo al apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

Una vez cerrado el plazo de solicitud, la comercialización de los viajes se pondrá en marcha en septiembre u octubre de 2026. Los viajes se desarrollarán durante toda la temporada 2026-2027, así que hay margen para elegir fechas. Eso sí, las plazas (879.213 en total) se reparten entre costa peninsular, costa insular y turismo de escapada, y la demanda suele ser alta en los meses de verano.

Lo que tienes que saber antes de lanzarte

Aparte de cumplir los requisitos, conviene revisar que toda la documentación que acredite la situación de pensión o discapacidad esté en regla. Si solicitas como acompañante de un beneficiario, asegúrate de llevar el justificante de la relación (pareja de hecho, matrimonio o relación análoga). Y si tienes cualquier duda, en la web del Imserso se publican las instrucciones detalladas y los modelos de solicitud.

Un aviso práctico: los precios pueden variar ligeramente en función de la época del año y la disponibilidad de habitación individual. Siempre es buena idea consultar las condiciones actualizadas en la misma sede electrónica antes de formalizar la reserva cuando llegue el momento de la comercialización.

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