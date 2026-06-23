El plan de Kim Kardashian con Lewis Hamilton y sus hijos que confirma que la relación va en serio

Kim Kardashian ya no esconde su relación con Lewis Hamilton. De hecho, acaba de filtrarse un plan que confirma que la cosa va muy en serio: quiere que el piloto de Fórmula 1 se integre de lleno en su vida familiar, y el Mundial de fútbol de 2026 es la coartada perfecta.

Según ha adelantado el medio estadounidense US Sun, Kim ya está organizando salidas públicas junto a sus hijos y Lewis, empezando por varios partidos del torneo que se celebra este verano en Estados Unidos. La empresaria tiene claro que su hijo mayor, Saint West, fanático del fútbol, será el hilo conductor para que el piloto pase de ser un acompañante ocasional a un miembro más del clan.

El plan del verano: fútbol, niños y mucho amor

Una fuente cercana a la estrella de Las Kardashian ha explicado que “Kim quiere que la relación y la presencia de Lewis alrededor de los niños sean algo más definido, pasar de los avistamientos puntuales a una dinámica familiar real”. Eso significa que los tres —Kim, Saint y Lewis— aparecerán juntos en al menos tres de los encuentros más potentes del Mundial, aprovechando un parón en el calendario de Fórmula 1 del piloto.

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En la redacción nos hacemos la misma pregunta que medio internet: ¿por qué ahora? La respuesta está en el propio historial de Kim. Tras el divorcio de Kanye West, la empresaria mantuvo siempre a sus hijos al margen de sus romances. Ocurrió con Pete Davidson y también con Odell Beckham Jr. Las citas eran discretas, los niños no aparecían. Pero esta vez la estrategia es justo la contraria.

Por qué este noviazgo no se parece a nada anterior

La misma fuente añade un detalle que lo cambia todo: “Esta vez está haciendo justo lo contrario, trayéndolo al centro de todo, y sus amigos lo interpretan como una señal de que ve un futuro con él”. Kim parece haber dejado atrás la etapa de compartimentar vida sentimental y vida familiar, y ahora quiere que todo vaya en la misma dirección.

No es un capricho de verano. El trío ya fue visto hace unos meses en Tokio, y más recientemente en una cena en el Nobu de Malibú a la que se sumaron familiares y amigos. Lo que parecían planes casuales tenían en realidad un trasfondo más calculado: crear un ambiente de confianza antes del gran paso público del Mundial.

Según la información, Kim incluso ve los partidos del torneo como “un asunto tan grande” que servirá para fusionar definitivamente los mundos de él, la relación y su familia. Una declaración de intenciones que suena casi a estrategia de marketing, pero que revela una faceta mucho más emocional de lo que sus críticos le reconocen.

El objetivo no es solo posar en el palco; es que Lewis esté sentado en segunda fila cuando Saint marque un gol en la consola.

A este lado del Atlántico, el runrún ya es imparable. Las cuentas de fans de ambos —las mismas que hasta hace unos meses se tiraban los trastos— ya han empezado a hacer shipping en serio. Y aunque aún no hay anillo ni comunicado oficial, el mensaje está claro: Kim ha pasado de las pruebas piloto a la apuesta a largo plazo.

Habrá que estar atentos a las gradas del Mundial. Si Saint celebra un gol y Lewis lo sube a cuestas, que nadie se sorprenda si el próximo post de Kim en Instagram incluye una palabra que empieza por “bo”.

El chisme en 3 claves (TL;DR)