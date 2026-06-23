El zasca de SEGA: promocionará sus próximos juegos con influencers tras las bajas ventas de Sonic y Shinobi

SEGA ha confirmado un giro en su estrategia: sus próximos juegos se promocionarán con influencers, tras los discretos números de Sonic y Shinobi.

Las cifras que han hecho saltar las alarmas

El informe financiero de SEGA no ha dejado lugar a dudas. Dos de los mejores títulos que ha lanzado en años recientes, Sonic Racing: CrossWorlds y Shinobi: Art of Vengeance, recibieron críticas excelentes —superaron la barrera de los 80 en Metacritic— pero sus ventas han sido un jarro de agua fría. Y la compañía japonesa ha decidido mover ficha.

Porque el dato es demoledor: buenas notas no siempre se traducen en buenos números. Y SEGA, con décadas de historia a sus espaldas, se ha dado cuenta de que para vender ya no basta con un tráiler épico o un 10 en una revista. Necesita que alguien juegue, reaccione y lo comparta en directo.

Publicidad

Por qué SEGA se lanza a por los influencers (y no es solo por moda)

SEGA ha reconocido en en su informe financiero la necesidad de actualizar su concepto de promoción para 'apuntar hacia la comunidad de las franquicias por medio de influencers y celebridades'. Traducción: el marketing de siempre ha muerto y ahora los creadores de contenido son los prescriptores que faltaban.

No es un experimento aislado. SEGA ha admitido que necesita una estructura de marketing que se apoye en datos e infraestructura digital para detectar qué sectores están más calientes. Y ahí los streamers y tiktokers son el nuevo campo de batalla.

El que antes vendía millones con un tráiler ahora necesita que un streamer lo juegue durante horas. Las reglas han cambiado.

Pero hay más. La compañía ha confirmado que dos de sus IP más importantes (no han dicho cuáles, pero aquí todos empezamos a hacer quinielas) llegarán antes del 31 de marzo de 2027. Y esos lanzamientos serán la prueba de fuego de esta nueva forma de vender videojuegos.

El espejo en el que SEGA no quiere mirarse (y por qué esta vez puede salir bien)

No es la primera vez que un gigante de los videojuegos se apoya en caras de internet para remontar. Nintendo lo hizo con Zelda, Sony con God of War y hasta Microsoft tiene su legión de streamers. SEGA, que llevaba años con un marketing más clásico, parece asumir que el boca a boca en Twitch o TikTok vende más que un anuncio en televisión. El precedente de Sonic Racing: CrossWorlds, que llegó con un buen gameplay pero sin apenas ruido en redes, ha sido el empujón definitivo.

Me la juego: si escogen bien a los creadores y no fuerzan colaboraciones que huelan a publirreportaje, este movimiento puede darles la frescura que necesitaban. Pero el reto es enorme: tienen que enamorar a una comunidad que huele lo falso a kilómetros. Ahora la pregunta que queda en el aire es cuáles serán esas dos IP secretas que llegarán antes de 2027. ¿Algo de culto como Jet Set Radio o un bombazo como Persona 6? Sea lo que sea, el marketing ya no será el mismo.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 4.5/10. Es más un movimiento de marketing que un escándalo. Aun así, la comunidad gamer se ha enganchado al dato de que dos juegazos hayan vendido por debajo de lo esperado. (El verdadero salseo llegará cuando se filtren esos nombres secretos).

Publicidad

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)