La OCU pide extremar las precauciones ante la ola de calor: cómo evitar un golpe de calor

Si tienes que salir a la calle durante la ola de calor, las recomendaciones de la OCU pueden ayudarte a evitar un golpe de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas superen los 40 °C al menos hasta el jueves, y la Organización de Consumidores y Usuarios ha difundido una serie de consejos prácticos para que los consumidores puedan protegerse del calor extremo.

Los consejos de la OCU para protegerse del calor extremo

La hidratación es lo primero. Beber agua sin esperar a tener sed y hacerlo de forma regular es la recomendación estrella. La OCU fija una ingesta de unos 2,5 litros diarios para las personas mayores, aunque cualquier persona debe aumentar su consumo cuando las temperaturas aprietan. Evita las bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas, que pueden empeorar la deshidratación. En paralelo, la alimentación juega un papel clave: comidas ligeras, frecuentes y de poco volumen. Las frutas, las verduras, las ensaladas y las sopas frías como el gazpacho son ideales porque aportan agua y no sobrecargan el organismo.

La exposición al sol también entraña riesgos. La OCU recomienda utilizar una crema de alta protección, aplicándola varias veces al día, y recuerda que una sombrilla no garantiza protección total: deja pasar más del 30 % de la radiación solar. Complementar la sombrilla con un sombrero y ropa ligera ayuda a reducir el impacto. La actividad física al aire libre debe limitarse a primera hora de la mañana o al atardecer, nunca en las horas centrales.

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Beber agua sin sed y evitar la exposición directa al sol en las horas de más calor son las medidas más eficaces para prevenir un golpe de calor, según la OCU.

Mayores, niños y personas con enfermedades crónicas: los más expuestos

La OCU subraya que estos grupos deben extremar las precauciones. La recomendación es clara: permanecer en entornos frescos entre las 12.00 y las 17.00 horas y evitar salir al exterior durante esas horas. Para ellos, la prevención «resulta vital», ya que su capacidad para regular la temperatura corporal está mermada. No solo hay que beber los 2,5 litros de agua, sino también refrescar la piel con duchas o paños húmedos. Si vives con una persona mayor o tienes niños pequeños, vigila que se hidraten aunque no manifiesten sed, un síntoma que puede aparecer tarde.

Además, la ingesta de líquidos adquiere una importancia redoblada. La organización insiste en beber alrededor de 2,5 litros de agua al día y en no esperar a tener sed, un mecanismo que con el calor puede fallar en los mayores. Mantener la piel fresca con duchas frecuentes o paños húmedos también contribuye a regular la temperatura corporal.

La trampa del coche y del hogar: qué precauciones tomar

El interior de un coche puede alcanzar temperaturas letales en cuestión de minutos, por lo que la OCU insiste en ventilarlo o poner el aire acondicionado antes de subir y no dejar nunca a nadie, ni siquiera una mascota, en el interior. En el hogar, bajar persianas y toldos, usar ventiladores y conservar los alimentos y medicamentos en lugares frescos son medidas indispensables. Los medicamentos que necesitan frío, como la insulina, deben protegerse del calor y no olvidarse fuera de la nevera.

Síntomas de golpe de calor y cuándo acudir al médico

El golpe de calor se manifiesta con mareos, piel enrojecida y caliente, pulso acelerado, dolor de cabeza e incluso confusión. Puede aparecer de manera repentina y, si no se trata, puede derivar en una emergencia vital. Ante cualquiera de estos signos, la OCU recomienda acudir al médico sin demora, ya que el tratamiento precoz evita complicaciones graves. La OCU recuerda que estar atento a los avisos de la Aemet y seguir estos consejos puede marcar la diferencia.

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