Sandalias de Calvin Klein en rebajas: las minimalistas que arrasan en Prime Day a 55,50 €

Me ha pasado como a ti. Entré en Amazon con la idea de aprovechar el Prime Day para renovar algún electrodoméstico y he terminado en la sección de zapatos con el carrito temblando. La culpa es de estas sandalias planas de Calvin Klein que he visto a mitad de precio y que, sinceramente, me han parecido un chollo de los que no se ven todos los días.

El diseño que convierte un zapato plano en pura sofisticación

Son negras, de piel, con ese corte tipo pala que tanto recuerda a las icónicas sandalias Orán de Hermès, pero sin necesidad de hipotecar la nevera. Lo mejor es el detalle del logo en pequeño en la parte delantera, que no grita ‘mira qué marca llevo’ pero lo dice bajito. Un puntazo para las que amamos el lujo silencioso sin alardes.

Calvin Klein es sinónimo de minimalismo noventero, ese que Carolyn Bessette-Kennedy elevó a categoría de arte. Y estas sandalias capturan justo ese espíritu: líneas limpias, color negro atemporal y una suela plana que te permitirá caminar por la ciudad sin sufrir. No pueden ser más Calvin Klein.

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La piel es suave desde el primer momento y la horma es cómoda incluso para pies anchos, algo que no siempre encuentras en sandalias de firma. El tacón inexistente no significa que no tengan soporte: la plantilla va acolchada y el agarre al tobillo es firme. Vamos, que están pensadas para durar más de un verano.

Cómo sacarles partido sin parecer que vas a una boda (aunque también)

A ver, que no hace falta un vestido de ceremonia. La gracia de estas palas es que te salvan desde un look de oficina hasta una cita improvisada. Yo las veo con un total look de lino blanco, un bolso shopper de rafia y un cinturón negro fino, tal como he visto en varias cuentas de estilo estos días. Cómodo, fresquito y elegante.

Te van a encantar. Y no solo por el precio. La suela es plana pero acolchada, y la piel cede enseguida sin hacer rozaduras. Un básico de armario que le dará el toque de lujo minimal a cualquier conjunto sin esfuerzo.

Si quieres darles un giro más informal, con unos vaqueros rectos y camiseta blanca también quedan de diez. Y sí, el negro combina con todo.

El chollo del Prime Day que no te puedes perder

Ahora mismo, en Amazon, estas sandalias han bajado de 99,90 € a 55,50 €. Es un descuento del 44% que solo estará activo mientras dure el Prime Day. Y ojo, que en años anteriores los números vuelan en apenas horas.

Yo ya he picado. Y no soy la única. En redes ya se están empezando a ver los primeros ‘sold out’ en algunas tallas. Si te gustan, no le des muchas vueltas: la oferta es hoy y el stock se agota rápido.

Porque aunque Calvin Klein no suele entrar en rebajas tan agresivas, el Prime Day es una de esas pocas ocasiones en las que merece la pena esperar. El ahorro de 44,40 € por par es real y la calidad se nota. Así que sí, es uno de esos chollos que merecen un hueco en el armario.

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🛒 Directo al grano

Precio: 55,50 € (antes 99,90 €). Promoción: exclusiva del Prime Day (23 de junio de 2026). Dónde comprarlas: en Amazon, con envío gratis para miembros Prime. Tallas disponibles: de la 36 a la 41, aunque algunas ya solo quedan en stock limitado.