La nueva estrategia de la Reserva Federal sobre tipos de interés que dispara la incertidumbre global

Si tienes una hipoteca o planeas pedir una pronto, el nuevo rumbo de la Reserva Federal te toca directamente. El banco central más poderoso del mundo, la Fed de Estados Unidos, ha entrado en una etapa de imprevisibilidad pocas veces vista. Con la llegada de Kevin Warsh a la presidencia, la institución ha roto con la estrategia de comunicación que había guiado a los mercados durante años. Y eso, en la calle, significa que nadie sabe a ciencia cierta si el Euribor subirá o bajará en los próximos meses. Vamos a contarlo claro.

El cambio de tono se confirmó en la primera reunión bajo el mandato de Warsh. Según la gestora francesa LFDE, el nuevo presidente 'se perfila como un reformador, incluso como un liquidador de algunas prácticas heredadas'. Los analistas de XTB hablan de una 'revolución de guante blanco'. La Fed ha puesto punto y final al forward guidance, la herramienta que adelantaba al mercado el camino más probable de los tipos. Sin esa brújula, los inversores se quedan a oscuras.

Por qué la Fed se ha vuelto tan impredecible

Las reformas de Warsh se pueden resumir en cinco pilares. Además de enterrar el forward guidance, busca normalizar el tamaño y la composición del balance del banco central, revisar las estadísticas que considera deficientes, analizar el empleo y la productividad en la era de la inteligencia artificial y, sobre todo, replantear el marco de lucha contra la inflación. Como resultado, las previsiones de los analistas se han disparado en direcciones opuestas, una dispersión que no se veía en años.

Publicidad

En un extremo, Bank of America espera tres subidas de tipos de 25 puntos básicos este año. Argumenta que el indicador de inflación favorito de la Fed podría rozar el 3,5 % en mayo, lo que empujaría a encarecer el crédito. En el otro lado, Citi apuesta por tres bajadas de la misma cuantía, confiando en que el desplome del petróleo frene las tensiones inflacionistas y que los datos de empleo se debiliten en verano.

El consenso del mercado, recogido por la firma LSEG, se inclina hacia una senda de subidas: espera un incremento total de 42 puntos básicos antes de final de año, lo que equivale a dos repuntes, el primero quizás en septiembre. Nadie se atreve a dar una certeza porque la Fed ha dejado de dar pistas.

La brecha entre las proyecciones de subidas y bajadas de tipos no se había visto en años, y eso se traduce en un Euribor que podría dar bandazos en los próximos meses.

Cómo puede afectar a tu bolsillo: hipotecas y Euribor

¿Por qué debería importarte a ti, que vives en España? Porque el Euribor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables, no baila solo al son del Banco Central Europeo. Las decisiones de la Fed influyen en los tipos de interés mundiales y marcan la dirección de la deuda. Si la Fed sube tipos, el Euribor suele encarecerse, y con él, tu cuota mensual. Si los baja, llega un respiro. Pero ahora, el mayor riesgo es la incertidumbre: no saber si la próxima revisión te costará más o menos.

El mecanismo es sencillo: cuando la Fed endurece su política, los inversores exigen más rentabilidad a los bonos, lo que arrastra al alza los tipos a largo plazo en Europa. El Euribor, que refleja el interés al que los bancos se prestan entre sí, suele seguir esa tendencia. Así, una subida de 0,25 puntos en Estados Unidos puede traducirse en unos 15 o 20 euros más al mes en una hipoteca media de 150.000 euros. Y si se confirman dos subidas, la factura anual subiría unos 200 euros. En cambio, si el escenario de bajadas se impone, el alivio llegaría en forma de cuotas más bajas. El problema es que, a día de hoy, cualquier apuesta es una moneda al aire. Por ejemplo, si tu hipoteca se revisa con el Euribor de septiembre, el proximo recibo podría reflejar ya la subida.

Lecciones de la historia: lo que pasó en otros ciclos de subidas

Pese a la tormenta, los datos históricos invitan a no echarse las manos a la cabeza. Los analistas de XTB recuerdan que, desde finales de los 90, el S&P 500 subió en todos los ciclos de subidas de tipos (1999, 2004, 2015 y 2022), con una rentabilidad media cercana al 11 % durante esos periodos. El ciclo más reciente, entre 2022 y 2023, se saldó con una subida del 4,1 %, y el más prolongado, de 2015 a 2018, acumuló un 19 %. Pero la singularidad actual es la dispersión tan amplia de pronósticos, que no se había dado en esos ciclos anteriores. Además, el 39 % del S&P 500 está hoy copado por empresas ligadas a la inteligencia artificial, un factor que puede distorsionar la comparación histórica. Si esas compañías siguen tirando del carro, la bolsa podría aguantar mejor de lo esperado. Aun así, la imprevisibilidad actual hace que cualquier predicción sea más arriesgada que nunca.

📌 En claves: lo que debes saber