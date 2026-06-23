Fallece Clive Davis, el legendario ejecutivo musical que lanzó a Whitney Houston y Bruce Springsteen

Agárrate, porque hoy el mundo de la música despide a uno de sus titanes. Clive Davis, el ejecutivo que lanzó a Whitney Houston y Bruce Springsteen, ha fallecido hoy 22 de junio en su casa de Manhattan a los 94 años, según ha confirmado su portavoz Aliza Rabinoff. El hombre que reinventó el pop en los 70 y 80 nos deja un legado que todavía suena en todas las listas.

El hombre detrás de las voces que te ponen la piel de gallina

Davis comenzó su carrera como abogado en Columbia Records en 1960, pero su olfato para el talento lo llevó a presidir la compañía en 1967. Fue entonces cuando fichó a una jovencísima Janis Joplin y abrazó el rock con Santana, Billy Joel o Pink Floyd. Tras un breve tropiezo legal, fundó Arista Records en 1974 y cambió la historia para siempre con la firma de Whitney Houston en 1983, cuando ella apenas tenía 19 años.

Su instinto se demostró también en los 2000, cuando apostó por Alicia Keys desde J Records y colocó 'Songs In A Minor' en lo más alto. Lo que flipa es que Davis nunca buscó una sola receta: del soul de Aretha Franklin al rock de Patti Smith, él veía estrellas donde otros veían solo demos. Su trayectoria completa está recogida en su biografía de Wikipedia.

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Una vida entre Grammys, galas y generaciones

El ejecutivo acumuló cinco premios Grammy y entró en el Rock And Roll Hall Of Fame en el año 2000 como no intérprete, todo un hito. Su famosa gala pre-Grammy era la cita más exclusiva del planeta y en ella se gestaron colaboraciones que aún nos parecen magia. La familia ha compartido un comunicado donde lo definen como "el visionario que dio forma a la banda sonora de innumerables vidas", una frase que emociona hasta al más durillo.

Patti Smith, una de sus primeras apuestas en Arista, lo resumió esta mañana con cariño: le agradeció "creer en mí, guiar mis esfuerzos y medio siglo de amor y apoyo". Porque Davis no solo descubría talento, lo mimaba y lo defendía hasta el final.

Davis no se limitó a vender discos: construyó la banda sonora de varias generaciones con nombres que todavía hoy llenan estadios.

Por qué su legado suena más vivo que nunca

Cuesta imaginar el pop actual sin la estela de Clive Davis. Cada vez que suena 'I Wanna Dance With Somebody' o 'Born to Run', recordamos a un tipo que prefería confiar en una voz que en un algoritmo. Sus artistas han vendido cientos de millones de copias y, lo más bestia, siguen siendo referencia para los nuevos lanzamientos de 2026. De hecho, Whitney Houston sigue acumulando millones de streams semanales en Spotify, lo que dice mucho de la huella que él ayudó a construir.

Davis estuvo ingresado en Nueva York por un problema respiratorio y recibió el alta el 4 de junio, apenas unas semanas antes de morir rodeado de los suyos. Deja cuatro hijos, ocho nietos, dos bisnietos y un compañero, Greg Schriefer, que estuvieron a su lado hasta el último momento.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. La muerte de Clive Davis ha paralizado a la industria: las redes arden con agradecimientos de todos los grandes y su nombre es tendencia mundial. Esto no es un adiós cualquiera, es un homenaje eterno a quien nos enseñó a escuchar el futuro.

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