OpenAI ha lanzado GPT-5.5 Cyber y ya ha parcheado fallos en Firefox y Safari

OpenAI ha presentado GPT-5.5 Cyber, un modelo de IA diseñado para buscar y cerrar agujeros de seguridad. Y lo ha soltado justo cuando Anthropic está de capa caída con el bloqueo de Claude Fable. GPT-5.5 Cyber no es un poeta digital: es un fontanero del código. Su misión es detectar vulnerabilidades y parchearlas antes de que un hacker pueda decir 'zero-day'.

La nueva variante con esteroides de GPT-5.5 exprime al máximo la inteligencia de propósito general del modelo base, pero con un enfoque clarísimo: leer repositorios gigantescos, localizar componentes críticos y verificar si la brecha es accesible. Luego genera parches específicos y los empaqueta con evidencias para que un humano tome la decisión final. OpenAI insiste en en que la IA sugiere y analiza, pero la última palabra sigue siendo del equipo de seguridad. Menos estrés y menos falsos positivos: el sueño húmedo de cualquier analista tras la décima alerta por un puerto cerrado.

Los benchmarks ya rugen. En CyberGym, un test que mide la capacidad de reproducir vulnerabilidades conocidas, GPT-5.5 Cyber alcanzó un 85,6%, muy por encima del 81,8% de la versión estándar y del 83,8% de Mythos 5, el buque insignia de Anthropic. En ExploitGym, la prueba que evalúa si el modelo puede convertir fallos en exploits funcionales, Cyber clavó un 39,5% frente al 25,95% del hermano base. Es decir que no solo encuentra la grieta, sino que te explica cómo la usaría un atacante. Todo, sin el riesgo de que se ponga creativo.

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¿Qué hace exactamente este 'fontanero' del código?

El proceso es casi aburrido de tan limpio: la IA escanea el código, identifica la vulnerabilidad, comprueba si es accesible desde fuera, genera un parche y lo entrega con evidencias para un ingeniero humano. Es como tener a un becario brillante que nunca duerme y no se queja del café. De hecho, OpenAI ya lo ha puesto a trabajar en fallos reales. El modelo ha encontrado y ayudado a parchear vulnerabilidades en Firefox, V8, Safari, OpenBSD, FreeBSD e implementaciones de HTTP/2. No estamos ante un PowerPoint de auditor.

Eso sí, ni se te ocurra instalarlo en tu portátil. GPT-5.5 Cyber solo está disponible a través del programa Trusted Access for Cyber de OpenAI. La empresa decide quién entra, y por ahora el club es muy exclusivo. Es una jugada que refuerza la narrativa de control humano y evita que el modelo acabe en el toolkit de cualquier ciberdelincuente. Aunque, ojo, los malos también leen los papers.

Encontrar fallos que ni los desarrolladores han visto es la nueva frontera de la seguridad, y OpenAI acaba de plantar la bandera.

Patch the Planet: parches gratis para el open source que ya está salvando proyectos

Dentro del paraguas Daybreak, OpenAI ha lanzado 'Patch the Planet', una iniciativa de consultoría gratuita para mantenedores de código abierto. Más de 30 proyectos ya participan, y en su primera semana se descubrieron cientos de errores y se generaron docenas de parches. La idea es contrarrestar el aluvión de reportes automáticos de mala calidad que entierran a los voluntarios. En lugar de tickets con el asunto 'esto está roto', OpenAI ofrece análisis revisados y parches listos para integrar. Gratis.

Es un golpe maestro de relaciones públicas: mientras Anthropic capea el temporal, OpenAI se pone la capa de salvador del software libre. Y además funciona.

El timing lo es todo: ¿oportunidad o postureo?

Que el lanzamiento coincida con el bloqueo de Claude Fable no es casualidad. Anthropic está en su momento más bajo y OpenAI aprovecha para marcar territorio en ciberseguridad defensiva. Pero más allá del postureo, las cifras y los parches reales demuestran que el modelo tiene músculo. Si la IA puede reducir el ruido de falsos positivos y acelerar la corrección de fallos críticos, estamos ante un cambio de paradigma, no ante un PowerPoint bonito. Eso sí, la decisión de mantenerlo bajo llave genera dudas: ¿por qué no liberarlo a toda la comunidad de seguridad que lo necesita? Porque quien paga, manda. Y OpenAI prefiere vender confianza a los reguladores y a las grandes empresas.

Más allá del morbo competitivo, el verdadero test será si Patch the Planet se sostiene cuando el hype inicial se disipe y si Trusted Access for Cyber se convierte en un filtro útil o en otro muro de jardín. De momento, la nota es alta.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Un modelo que ya ha parcheado Firefox y Safari, beats a Mythos 5 y viene con un programa gratuito para el open source tiene todos los ingredientes para ser disruptivo. Le resto dos puntos por el acceso restringido y por la insistencia en que “los humanos deciden” como mantra de marketing. Si abren la mano, podría ser un 9,5.

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El resumen para vagos (TL;DR)