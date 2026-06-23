Rueda exige a Ayuso reciprocidad total en el transporte: lo que cambia para los jóvenes que viajen entre Madrid y Galicia

Si viajas a menudo entre Galicia y Madrid y todavía tienes el carné joven en la cartera, lo que está negociando Alfonso Rueda te toca de lleno. El presidente de la Xunta ha puesto una línea roja a Madrid: solo habrá descuentos para los jóvenes madrileños en el transporte público gallego si Isabel Díaz Ayuso hace lo mismo con los gallegos que se mueven en metro o autobús por la capital.

La propuesta partió del gobierno autonómico madrileño, que busca cerrar convenios con otras comunidades para cofinanciar las bonificaciones que sus residentes disfrutan en la red de metro y autobuses de Madrid. A Rueda le “sorprendió” enterarse de la intención por la prensa, según declaró este lunes. “Me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta”, valoró.

Qué pide de verdad Rueda

El presidente gallego no cierra la puerta a un acuerdo entre ambas administraciones, pero avisa de que la reciprocidad es condición innegociable. La Xunta recuerda que ya aplica bonificaciones al transporte público para los vecinos de la Comunidad de Madrid que residen en Galicia, por lo que exige el mismo trato inverso.

Publicidad

“Ya veremos. En todo caso, de llegar a un acuerdo, sería en condiciones de reciprocidad”, afirmó Rueda. El mensaje es claro: si Madrid no activa descuentos para los gallegos, Galicia no prorrogará las ayudas para los madrileños.

Cómo afecta a un joven que se mueve entre ambas comunidades

Miles de estudiantes universitarios y trabajadores recién titulados se desplazan cada año entre Galicia y Madrid. Para ellos, el coste del transporte se ha convertido en un gasto fijo que, con descuentos, puede suponer entre 30 y 60 euros menos al mes en abonos mensuales. Sin embargo, si la negociación se bloquea, estas ventajas podrían desaparecer a partir de septiembre, justo al inicio del curso académico.

La Xunta vincula las ayudas al transporte a que Madrid actúe en espejo, una presión que puede dejar sin descuento a miles de jóvenes que cruzan la frontera autonómica a diario.

Las bonificaciones al transporte joven varían según la comunidad. En Galicia, por ejemplo, se aplica un descuento del 50% en los abonos de media distancia para menores de 30 años, una ayuda que se extiende a residentes de otras comunidades si el convenio está vigente. La amenaza de Rueda es directa: si Ayuso no mueve ficha, los madrileños en Galicia perderían ese alivio.

Fuentes del gobierno gallego insisten en que la decisión no busca castigar a los ciudadanos, sino empujar a Madrid a un acuerdo justo. Pero la realidad es que, sin firma, los jóvenes que estudien o trabajen en la comunidad vecina se verán afectados.

Un precedente con poca suerte: la reciprocidad que nunca llega

No sería la primera vez que un intento de reciprocidad en el transporte se queda en papel mojado. El año pasado, Galicia planteó un acuerdo similar con Castilla y León para abaratar los trayectos en ferrocarril entre ambas comunidades, que nunca llegó a cerrarse. Otras autonomías, como Andalucía y Extremadura, también han chocado con la falta de interés político para coordinar sus bonificaciones. El problema de fondo es la diferencia de criterios: Madrid tiene un sistema de abonos muy subvencionado para sus residentes, pero extenderlo a foráneos supone un coste adicional que la Comunidad prefiere repartir.

Lo que está en juego trasciende una mera guerra de declaraciones: si en septiembre no hay convenio, los jóvenes que viajan por estudios o empleo volverán a pagar el precio completo, con un impacto directo en economías que ya arrastran el precio del alquiler y la cesta de la compra. Ayuso aún no se ha pronunciado sobre la exigencia de Rueda, pero fuentes de la Comunidad de Madrid adelantan que esperarán a que Galicia envíe una propuesta formal antes de evaluar el coste.

Mientras tanto, los usuarios jóvenes miran de reojo el calendario. Septiembre no está tan lejos y la incertidumbre pesa más que un billete sin descuento.

Publicidad

📌 En claves: lo que debes saber