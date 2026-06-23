El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible desde España: el evento astronómico que no se repite hasta 2053

El día se volverá noche en plena tarde de agosto. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 cruzará la península ibérica de oeste a este, pasando por A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma, en lo que será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular en más de un siglo. No es exageración: la última vez que ocurrió algo así fue en 1912, y quienes lo perdamos este verano tendremos que esperar hasta 2053.

La magnitud del evento ya ha movilizado al Gobierno, al IGN, a la ESA y a cientos de miles de viajeros de todo el mundo que planean desplazarse a España para presenciarlo. Las reservas de alojamiento en ciudades dentro de la franja de totalidad llevan meses disparadas. El fenómeno dura apenas entre 76 segundos y casi dos minutos según la ubicación, pero quienes lo vean aseguran que cambia la forma de mirar el cielo para siempre.

Dónde será visible el eclipse solar total en España

La franja de totalidad —la banda donde el Sol queda completamente oculto— tiene apenas 294 kilómetros de ancho y atraviesa el país de noroeste a sureste. Las ciudades afortunadas incluyen A Coruña, Oviedo, Burgos, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Castellón, Valencia y Palma de Mallorca. En estas localidades, el eclipse solar se vivirá en su máxima expresión: el cielo oscurecido, las estrellas visibles a media tarde y la corona solar —esa aureola de luz que rodea al astro— al descubierto.

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Madrid y Barcelona quedarán fuera de la banda de totalidad, aunque sí verán un eclipse parcial de entre el 85 y el 92%. A efectos visuales, la diferencia entre un 99% de ocultación y el 100% es la diferencia entre casi noche y noche absoluta. Para vivir la experiencia completa, vale la pena desplazarse unos kilómetros hacia el norte o hacia el este.

El eclipse solar y la hora exacta en que todo cambiará

El eclipse solar llegará a España en sus últimas fases: el fenómeno termina precisamente en las Islas Baleares. Según el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, la totalidad comenzará en torno a las 20:28 horas en el interior peninsular, con el Sol ya muy bajo sobre el horizonte occidental, lo que añade un elemento dramático al espectáculo: el astro se oscurecerá casi al atardecer.

Eso obliga a elegir bien el lugar de observación. Cualquier edificio, árbol o montaña al oeste puede arruinar el momento clave. El IGN ha publicado un visualizador cartográfico gratuito que permite consultar el horario exacto y el porcentaje de ocultación para cualquier municipio español, y el Ministerio de Transportes ha puesto en marcha recursos específicos para planificar el desplazamiento.

Cómo prepararse para ver la totalidad sin riesgos

Observar un eclipse solar sin protección adecuada puede causar daño ocular permanente en cuestión de segundos. Las únicas gafas válidas son las que cumplen la norma ISO 12312-2: las de sol convencionales no filtran la radiación infrarroja ni ultravioleta y son completamente insuficientes. Solo durante los segundos exactos de la totalidad —cuando el disco solar está al 100% cubierto— se pueden retirar las gafas para contemplar la corona.

Los prismáticos y telescopios requieren filtros solares específicos colocados en el objetivo, no en el ocular. La ESA retransmitirá el eclipse en directo desde el Observatorio de Javalambre, en Teruel, para quienes no puedan desplazarse o quieran un segundo plano de referencia mientras lo observan en vivo.

El trío de eclipses que convierte España en capital astronómica mundial

2026: el eclipse solar que abre la serie

El eclipse solar del 12 de agosto no es un hecho aislado sino el primero de tres fenómenos extraordinarios. España protagonizará en apenas dos años una triada única en Europa: eclipse total en agosto de 2026, otro eclipse total en agosto de 2027 —el más largo del siglo XXI, con más de seis minutos de totalidad visible desde el sur peninsular— y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

2027: el eclipse solar más largo del siglo

El eclipse solar de agosto de 2027 superará en duración a cualquier otro visible este siglo: más de seis minutos de totalidad desde Ceuta, Málaga y el norte de África. España vuelve a ser el mejor punto de Europa para observarlo, esta vez con el sol más alto y las condiciones más favorables. La ciudad autónoma de Ceuta ofrecerá casi cinco minutos de oscuridad total.

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Lo que revelan los datos: ciudades clave y probabilidad de cielo despejado

Soria y Burgos tienen los cielos más despejados estadísticamente en agosto y se sitúan dentro de la franja de totalidad .

tienen los cielos más despejados estadísticamente en agosto y se sitúan dentro de la franja de . Valencia combina infraestructura turística con buena posición en la banda central del eclipse solar total.

combina infraestructura turística con buena posición en la banda central del total. Palma de Mallorca ofrece cielos insulares con menor contaminación lumínica, aunque la totalidad dura apenas unos segundos.

ofrece cielos insulares con menor contaminación lumínica, aunque la dura apenas unos segundos. A Coruña es el primer punto de entrada del eclipse solar en España, con 76 segundos de oscuridad y el Sol aún a 12 grados sobre el horizonte.

La próxima cita y por qué este eclipse solar es irrepetible

Tras el gran evento del 12 de agosto, el siguiente eclipse solar total visible desde España peninsular no llegará hasta 2053. Quien lo vea este verano habrá asistido a uno de esos momentos que marcan generaciones; quien lo pierda, tendrá que esperar casi tres décadas. La astronomía no admite prórrogas y el cielo no cambia las fechas.

Aun así, la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028 ofrece una oportunidad sin precedentes en Europa para acercarse a la ciencia, a la observación del cielo y a la experiencia de ver, con los propios ojos, cómo la mecánica celeste convierte el mediodía en medianoche. Este verano, la mejor pantalla es el cielo de España.