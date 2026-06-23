¿Qué derechos tienes si trabajas durante la ola de calor? Pausas y reducción de jornada

Si estás trabajando en una nave, en una obra, en hostelería o en cualquier curro con exposición al sol o a temperaturas que rozan los 40 grados estos días, tienes más derechos de los que tal vez la empresa te ha contado. La ley no se anda con rodeos: si el calor pone en riesgo tu salud, puedes exigir pausas, reducción de jornada y hasta parar del todo. No es un favor, es prevención de riesgos laborales.

Esta primera ola de calor del verano, que empezó este domingo y según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se alargará hasta el miércoles 24 de junio, está dejando máximas de entre 35 y 40 grados en buena parte del país, con noches tropicales que no bajan de los 20 grados. Trabajar así sin protección no es solo incómodo: es peligroso y los datos lo confirman.

Calor extremo: lo que dice la ley y por qué tu salud está por encima de todo

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la empresa a evaluar el riesgo que el calor extremo supone para cada puesto y a tomar medidas concretas. Si no lo ha hecho, está incumpliendo. El famoso 'estrés térmico' (cuando el cuerpo no puede enfriarse bien por la temperatura y la humedad) puede provocar golpes de calor, deshidratación grave, mareos y, en casos extremos, la muerte. No exageramos: en la primera ola de calor de 2025 fallecieron cinco personas durante su jornada laboral. En los últimos cinco años se han registrado 619 bajas por golpe de calor. Además, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta eleva un 60% el riesgo de cáncer de piel, y uno de cada tres fallecimientos por este tipo de cáncer tiene un origen laboral.

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El calor extremo provoca al menos el 4% de los accidentes de trabajo mortales en España, según los datos que recuerda el sindicato USO. Durante las olas de calor, el riesgo de sufrir un accidente se dispara un 17,4%. La cosa va en serio.

Medidas que puedes exigir (y cómo hacerlo sin miedo)

No tienes que esperar a que la empresa se ilumine. Puedes y debes pedir lo siguiente:

El calor no es un enemigo abstracto: cada año mata a trabajadores en España. Exigir medidas no es de exagerados, es de supervivientes.

Hidratación, sombra y pausas. La empresa tiene que garantizar que bebas agua con frecuencia, descanses en lugares frescos o a la sombra y adaptes los horarios para evitar las horas centrales (de 12 a 17 horas). Reducir la carga física y usar ropa adecuada también son medidas obligatorias, no sugerencias. Y si trabajas al aire libre, usa crema solar, gafas con filtro UV y ropa clara; la empresa debería facilitarlo.

Parar si el riesgo es grave e inminente. La ley te ampara para interrumpir tu actividad si la empresa no pone los medios y tu salud está en peligro. Si empiezas a notar mareos, náuseas, calambres o confusión, comunícalo de inmediato al servicio de prevención o a tus delegados sindicales. No te la jueges: ningún jornal vale una vida.

Aquí es donde muchas veces falla todo: la empresa no informa. Pide el plan de prevención o la evaluación de riesgos específica. Si no te la dan, ve a tu representante legal de los trabajadores (RLPT) o al delegado de prevención. USO recuerda que la empresa está obligada a protegerte y que el calor es un riesgo laboral como lo es una máquina sin protección.

Por qué esto no es solo una recomendación (y por qué debería importarte más que el café gratis)

Venimos de un verano en el que murieron personas en su puesto. No es una estadística lejana: la primera ola de 2025 se llevó cinco vidas. Y no todas eran trabajos de la construcción: camareros, repartidores, agricultores… el calor no distingue. La diferencia entre un susto y un accidente mortal la marca, a menudo, lo rápido que actúe la empresa y lo informado que esté el trabajador.

La prevención no es cara: es mucho más barata que un juicio o que una baja. Pero algunas empresas siguen tratando las pausas como un lujo o la hidratación como un gasto. El cambio empieza por que tú sepas lo que puedes exigir y lo pidas sin miedo a represalias. La ley está de tu lado.

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Si en tu centro de trabajo no hay un protocolo claro para estos episodios, ahora mismo, con el termómetro al rojo vivo, es el momento de preguntarlo. Las alertas de la AEMET son públicas y las tienes en su web: consulta si tu zona tiene aviso naranja o rojo y llévalo a la reunión con tu responsable. El sindicato USO y otros te pueden asesorar gratis.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)