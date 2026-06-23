El ajoblanco andaluz, la crema fría que los españoles olvidan siempre delante del gazpacho

Cada año, cuando aprieta el calor, los españoles llenan el frigorífico de gazpacho. El ajoblanco, sin embargo, espera en el recetario de las abuelas andaluzas con más historia y menos fama de la que le corresponde. La ironía es mayúscula: los historiadores gastronómicos señalan que el gazpacho nació precisamente cuando alguien añadió tomate —recién llegado de América— a la base del ajoblanco que ya se preparaba en al-Ándalus siglos antes.

Esta crema fría de almendras, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre no es solo un plato refrescante: es un fragmento de la cocina más antigua del sur de España, anterior incluso a la influencia árabe. Y aun así, sigue siendo la gran desconocida de las mesas de verano más allá de Málaga.

El ajoblanco que todos deberían conocer este verano

El ajoblanco tiene su epicentro en Málaga, aunque también arraiga con fuerza en Almería, Cádiz y partes de Extremadura. En Almáchar, un municipio malagueño de la Axarquía, se celebra desde 1968 la Fiesta del Ajoblanco cada primer sábado de septiembre: es la celebración gastronómica más antigua de la provincia. No es un dato menor para entender el peso cultural de un plato que muchos tratan como una rareza.

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La receta, en esencia, es disarmantemente sencilla. Almendras crudas peladas, pan duro remojado en agua, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez y sal. Se tritura hasta lograr una emulsión sedosa y blanca, y se sirve muy frío acompañado de uvas blancas o dados de melón. El contraste dulce-salado en boca es lo que convierte un plato humilde en una experiencia redonda.

El ajoblanco, un gazpacho blanco con más historia que el rojo

El ajoblanco no es el primo pobre del gazpacho, sino su antecesor directo. La mazamorra cordobesa —otra crema fría de almendras aún más densa y antigua— comparte con el ajoblanco ese origen humilde y preárabe, demostrando que la cocina del sur ya sabía refrescarse mucho antes de que llegara el tomate.

Lo que separa al ajoblanco del gazpacho es, en el fondo, la historia de América: sin la llegada del tomate en el siglo XVI, el gazpacho no existiría tal y como lo conocemos. El ajoblanco sí habría existido igual, con sus almendras y su vinagre, con sus uvas y su ajo, exactamente como lo comían los campesinos y pastores andaluces hace siglos.

Cómo preparar la receta de ajoblanco en casa

La clave de un buen ajoblanco está en la emulsión. El aceite de oliva debe incorporarse en hilo fino mientras la batidora trabaja a velocidad constante, igual que en una mayonesa. Si se añade de golpe, la mezcla se corta y pierde esa textura cremosa y homogénea que define al plato. Un buen aceite de oliva virgen extra arbequino o picual marca la diferencia entre un ajoblanco mediocre y uno memorable.

El otro secreto lo tiene el reposo: la crema necesita al menos una hora en la nevera antes de servirse. El frío no solo refresca; asienta los sabores y redondea la acidez del vinagre, que en caliente puede resultar agresiva. Con uvas blancas peladas y sin semillas encima, el plato queda listo para competir con cualquier gazpacho en una mesa de verano.

Por qué el ajoblanco ha perdido terreno frente al gazpacho

El tomate lo cambió todo

Cuando el tomate se asentó en la cocina española, el gazpacho rojo conquistó las mesas con una velocidad que el ajoblanco blanco no pudo igualar. El color, el sabor más redondo y la facilidad para incorporar hortalizas de temporada hicieron del gazpacho un plato más adaptable y visualmente llamativo. El ajoblanco, sin tomate, sin color rojo, sin la comodidad del picado de verduras, quedó relegado a la cocina regional.

La mazamorra, aún más olvidada

La mazamorra cordobesa, todavía más densa y antigua que el ajoblanco, apenas aparece en cartas de restaurantes más allá de Córdoba. Junto al ajoblanco, forma un dúo de cremas frías andaluzas que merecen reivindicación urgente: son recetas de aprovechamiento, sin desperdicio, con ingredientes de despensa que cualquiera tiene en casa y con un valor nutritivo —las almendras son una fuente excelente de grasas saludables y proteínas— que el gazpacho no puede igualar en términos de densidad energética.

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El ajoblanco en los fogones del siglo XXI

Los cocineros más creativos de la gastronomía española llevan más de una década rescatando el ajoblanco como base de alta cocina. Chefs con estrella Michelin lo han convertido en emulsión para tartar de atún, en espuma para acompañar gambas frescas o en helado para terminar un menú de verano. La receta resistió siglos en estado puro; ahora, su versatilidad la convierte también en lenguaje contemporáneo.

La tendencia apunta a que el ajoblanco seguirá ganando presencia, tanto en restaurantes como en hogares, a medida que los consumidores buscan platos de temporada con raíces locales y bajo impacto ambiental. Pocos platos cumplen mejor ese perfil: ingredientes de la tierra, cero cocción, nada de desperdicio y un sabor capaz de hacer olvidar cualquier tetra brik de gazpacho industrial.